記者李湘文/綜合報導

網路上最近興起「踢瓶蓋挑戰」,許多藝人都加入這個熱潮,PO出踢飛瓶蓋的帥氣影片,但隨著成功的人越來越多,瓶蓋挑戰的熱度也漸漸降低。然而,鄧紫棋決定來點不一樣的,8日發文:「幹嘛非要踢走瓶蓋?」並PO出自己反著來的影片,搞怪行為讓粉絲笑翻了!

▲鄧紫棋進行踢瓶蓋挑戰。(圖/翻攝自鄧紫棋Instagram)

鄧紫棋在Instagram豪氣放話:「幹嘛非要踢走瓶蓋?我要把它踢回去!!!Hey bottle cap, go back to your bottle!(嘿瓶蓋,回到你的瓶子上)」影片中,只見她帥氣地一個抬腳,就把掉在地上的瓶蓋「踢回原位」,配上自己的歌曲《突然之間》,顯得格外有戲劇效果。

請繼續往下閱讀...

▲鄧紫棋把瓶蓋「踢回原位」。(圖/翻攝自鄧紫棋Instagram)

不過,仔細一看,其實鄧紫棋並不是真的把瓶蓋「踢回去」,只是把踢掉瓶蓋的影片倒著播放。她也坦承之所以拍這個影片,是因為前一天飛機延遲5小時,只好這樣進行「候機室唯一活動」,然而粉絲都捧場笑讚「好厲害的…倒帶」、「剪輯厲害」、「怎麼做到的」,就連舒淇也誇「好強」,逗樂大家。