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「世界末日」10月五度登台開唱！票價、地點與售票時間出爐

記者吳孟庭／綜合報導

日本樂團「世界末日」（SEKAI NO OWARI）風格獨特，因歌曲中的夢幻世界觀深受粉絲喜愛。他們宣布睽違近3年，即將要在10月11日五度登台，選在台北國際會議中心（TICC）開唱，票價共分5種，最貴3800元，即將在7月21日起售。

▲「世界末日」10月五度登台開唱！（圖／LIVE NATION提供）

▲「世界末日」10月五度登台開唱！（圖／LIVE NATION提供）

由Nakajin（主音吉他、音樂製作）、Fukase（主唱、概念核心）、Saori（舞美製作、鋼琴）和獨樹一格的蒙面小丑DJ LOVE（聲音調色盤、開心果）所組成的世界末日，擅長以輕快的旋律搭配直白且頗具深意的歌詞，探討人生議題。因為4人鮮明形象，曾吸引漫威為其繪製以四名成員為主角的合作漫畫。

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今年2月世界末日發行暌違4年的全新雙專輯《EYE》和《LIP》，展現成員結婚生子，步入人生另一階段後對於音樂的想法，同時於4月開啟「The Colors」全新巡迴，預計8月結束的日本場次全為體育場等級，且場場完售，而現在終於要唱來台灣。

▲「世界末日」10月五度登台開唱！（圖／LIVE NATION提供）

▲「世界末日」10月五度登台開唱！（圖／LIVE NATION提供）

世界末日出道14年，曾於2015年與2017年舉辦台灣演唱會，兩次皆造成秒殺搶票旋風。宣布將於10月11日（五）晚間8點於TICC舉辦演唱會，票價為3800、 3300、2800、2300、1800，將於7月21日上午11點拓元售票系統開始販售。

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