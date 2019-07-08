金智娟周治平一首歌認識..至今20年！　七夕合體首開音樂會

▲周治平、金智娟將一起舉行演唱會 。（圖／尚時代文創娛樂工作室）

記者盧薇淩／台北報導

唱作歌手周治平及搖滾教母金智娟，兩位好友聯合出手，要喚起歌迷的青春回憶，帶大家一起重溫八零年代的經典歌曲，將於七夕情人節8月7日這天，舉行演「治情智愛」演唱會，兩人從《花開花謝》認識至今20年，直到近日才有一起舉辦音樂會的念頭，因此有了這次首次合作契機。

金智娟自6年前開始，每年情人節都會在台北華山舉辦演唱會。今年七夕，要和她音樂上的好朋友周治平，帶著歌迷一起回到那個單純為了音樂而感動的美好時光。談及當年兩人的合作，是從《花開花謝》這首歌開始，當時娃娃出唱片的邀約時間緊迫，當時歌債頗多、忙於唱片專輯的周治平交不出歌來，就把原本寫給自己專輯裡的另一首主打歌《花開花謝》交出去給娃娃唱了。

請繼續往下閱讀...

▲周治平、金智娟認識20年。（圖／尚時代文創娛樂工作室）

近年來這兩位好友經常在國內外演出中相聚、合唱，一個是民歌餐廳孕育的情歌王子，一位是live house 的搖滾女王，但聊起音樂就是完全的有著高度共鳴。某次聚會，兩人竟一起說出，「我們應該一起來做個音樂會！」因此，有了這次合作的契機。兩人相識20年，之前只有在海外演出同台合唱一首歌，這次臨時起意想說一起來玩出兩人的演唱會，所以演唱會裡面也有兩個人合唱更多首歌曲。「治情智愛」演唱會將於8月7日於華山Legacy登場。