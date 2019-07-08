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羅志祥帶C.T.O登《極限挑戰》　同台雷佳音、迪麗熱巴！

記者關韶文／台北報導

C.T.O參與最新播出的《極限挑戰》，第一次參加真人秀，6人都超級興奮！最初得知簡直像做夢一樣不敢相信，驚呼：「居然可以從觀眾變成節目中的角色，太不可思議了！」

節目中大玩追擊戰，羅志祥、雷佳音、迪麗熱巴等6位勇士整裝出發，拯救水源危機，而C.T.O的任務是扮演黑衣人給勇士們重重阻礙，結果雷佳音從梓寧、薛恩手中逃走三次；迪麗熱巴的神演技把梓鑫跟仕偉騙的團團轉；振緯跟宇慶兩個到最後，什麼人也沒抓到，還差點錯過敵隊重回基地的時機。

▲▼C.T.O,羅志祥。（圖／EMI提供）

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▲▼羅志祥帶C.T.O上《極限挑戰》。（圖／EMI提供）

▲▼C.T.O,羅志祥。（圖／EMI提供）

雖然C.T.O錄完自嘲是「史上最弱黑衣人」，「但能跟極限男人幫同框實在太榮幸了！還有就算被美麗的熱巴老師騙得團團轉也甘之如飴啊！」而《極限挑戰》近期官宣更公佈7月10日公益演唱會的陣容，C.T.O將和華晨宇、張信哲、歐陽娜娜等眾多巨星一起與《極限挑戰》踐行公益，為愛接力！​​​

剛推出最新專輯《START IT》的C.T.O，工作滿檔，發行新專輯、參加首次真人秀，「START IT巡城車」以及台北捷運C.T.O夢想列車也已全面啟動！此外，C.T.O將在8月31日舉辦出道首場專場演出。

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