贈票╱短片獲獎無數感動搬上大銀幕《光》別怕自己的「獨特」

娛樂中心／綜合報導

「你好，我叫文光，今年二十七歲，我很友善，平易近人，樂於助人，有時候我看起來會有點奇怪，希望你諒解，我有自閉症。」由郭修篆執導的電影《光》，是以自己「自閉症哥哥」為原型改編而成的作品，原先拍攝為短片形式，劇情真摯感人受24個國際影展邀約播映、榮獲5個國際影展最佳短片殊榮，因此再重新改拍成長片正式搬上大銀幕！





▲《光》8月23日正式上映。（圖／mm2滿滿額娛樂提供）

劇情敘述哥哥文光（莊仲維 飾）是一名自閉症患者，在母親過世後，弟弟（張順源 飾）履行了和母親的承諾，18年來一直都不曾離棄文光。因為文光無法專注集中以及正常社交，以至於找不到穩定的工作，弟弟也一個人扛起兩人的生活起居。大城市的生活壓力逐漸讓弟弟喘不過氣，他決定用盡所有辦法訓練文光面試的技巧，設法幫助文光去應徵工作，共同分擔生活開銷。



然而，面對文光一次又一次的因為分心而導致工作面試失敗，甚至闖禍、惹麻煩，弟弟氣憤又無奈。而某天當他突然聽到文光房間傳來音樂聲， 推開房門發現哥哥的音樂天賦其實一直在默默的閃耀著...





▲▼《光》劇照。（圖／mm2滿滿額娛樂提供）





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