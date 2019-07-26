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贈票╱短片獲獎無數感動搬上大銀幕《光》別怕自己的「獨特」

娛樂中心／綜合報導

「你好，我叫文光，今年二十七歲，我很友善，平易近人，樂於助人，有時候我看起來會有點奇怪，希望你諒解，我有自閉症。」由郭修篆執導的電影《光》，是以自己「自閉症哥哥」為原型改編而成的作品，原先拍攝為短片形式，劇情真摯感人受24個國際影展邀約播映、榮獲5個國際影展最佳短片殊榮，因此再重新改拍成長片正式搬上大銀幕！

《光》海報。（圖／mm2滿滿額娛樂提供）
▲《光》8月23日正式上映。（圖／mm2滿滿額娛樂提供）

劇情敘述哥哥文光（莊仲維 飾）是一名自閉症患者，在母親過世後，弟弟（張順源 飾）履行了和母親的承諾，18年來一直都不曾離棄文光。因為文光無法專注集中以及正常社交，以至於找不到穩定的工作，弟弟也一個人扛起兩人的生活起居。大城市的生活壓力逐漸讓弟弟喘不過氣，他決定用盡所有辦法訓練文光面試的技巧，設法幫助文光去應徵工作，共同分擔生活開銷。

然而，面對文光一次又一次的因為分心而導致工作面試失敗，甚至闖禍、惹麻煩，弟弟氣憤又無奈。而某天當他突然聽到文光房間傳來音樂聲， 推開房門發現哥哥的音樂天賦其實一直在默默的閃耀著...

《光》劇照。（圖／mm2滿滿額娛樂提供）
▲▼《光》劇照。（圖／mm2滿滿額娛樂提供）
《光》劇照。（圖／mm2滿滿額娛樂提供）
 
==== 參加活動！送你搶先看《光》====

 ◎活動時間：7/26(五)至7/30(二) 12:00止

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◎活動辦法：

1. 加入「ETtoday看電影」粉絲團

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2.看完影片請在下方留言回答：「你覺得自己最獨特的地方是什麼?

立即前往活動貼文參加活動↓↓↓↓↓↓

◎得獎獎項：《光》特映券一組(2張)  
使用時間：8/8 (四) 21:00  
使用地點：國賓影城@台北長春廣場

◎得獎公布：7月30日（二）公布於本活動頁面

◎領獎方式：

1.得獎人請於8/4(日)前臉書私訊ETtoday看電影粉絲團，留言寫下贈獎項目提供真實姓名、手機號碼、郵遞區號、地址，同意ETtoday合理使用個人資料於活動之用，活動小組收到資料後會盡快將票券寄出，逾時回覆將喪失得獎資格，獎項作廢處理。嚴禁將獎品做二度販售之行為，若有相關情事發生，未來將取消抽獎資格。

2.本活動因故無法進行時，主辦單位保有修改、變更或暫停本活動之權利，如有未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋辦理，並得隨時補充公告之。▲ETtoday新聞雲 娛樂中心電話：02-5555-6366#7008 地址：台北市南港區重陽路72號1F

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