S2O直擊／VINAI脫掉上衣「大胸肌全露」！一聲令下⋯全場濕身「向左跳向右跳」嗨炸

記者洪文／台北報導

世界百大DJ第26名「義大利型男兄弟檔」VINAI來台，7日站上S2O潑水音樂節。他們表演一半播到創作曲《How We Party》突然脫掉上衣，接著在播放DVLM成名曲《Crowd Control》，帶著台下全身濕透的電音粉絲「向左跳向右跳」，全場HIGH到最高點。

▲▼Vinai出席S2O Taiwan潑水電音節。（圖／記者李毓康攝，以下同）



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VINAI以《Time For The Techno》開場，先後帶來《God Is A Girl》、《The Middle》、《Everytime We Touch》等歌。表演大約20分鐘過後，開始播起爆紅金曲《How We Party》，接著兩位帥哥突然脫掉上衣，露出結實大胸肌，並帶來一系列創作曲《Bounce Generation》、《Louder》、《Parade》等歌，台下觀眾一陣驚呼。

後來VINAI突然播放DVLM成名曲《Crowd Control》帶著台下全身濕透「向左跳向右跳」，接著立刻切換Avicii《Level》，全場嗨到爆炸。他們又播了《Old Town Road》、Linkin Park《In the End》、皇后合唱團《We Will Rock You》以及Gammer一系列組曲，最後以《Zombie》作為壓軸曲，全場觀眾濕身當中高舉雙手，跟著音樂合唱：「Zombie！Zombie！Zombie！」。

義大利兄弟檔VINAI於2011年成軍，早期合作廠牌是捧紅Avicii、Hardwell等人氣DJ的知名唱片公司Time Record，後來加入大廠Spinnin’Records，高顏值外表及音樂實力，讓他們人氣迅速竄紅，已連續5年進入百大DJ排行榜，2018年更名列第26名。

S2O來自泰國，融合電音派對與泰國潑水節歡樂元素，短短5年成為亞洲最富盛名的電音節之一，今年首度引進台灣。S2O Taiwan斥資2000萬，將招牌設備「360度噴水系統」及「高壓水槍」原封不動運來台灣。這是今年首次大型音樂節，兩日吸引上萬名觀眾前來朝聖，體驗濕身又失聲的快感。