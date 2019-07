S2O直擊／VINAI脫掉上衣「大胸肌全露」！一聲令下⋯全場濕身「向左跳向右跳」嗨炸

記者洪文/台北報導

世界百大DJ第26名「義大利型男兄弟檔」VINAI來台,7日站上S2O潑水音樂節。他們表演一半播到創作曲《How We Party》突然脫掉上衣,接著在播放DVLM成名曲《Crowd Control》,帶著台下全身濕透的電音粉絲「向左跳向右跳」,全場HIGH到最高點。

▲▼Vinai出席S2O Taiwan潑水電音節。(圖/記者李毓康攝,以下同)



請繼續往下閱讀...

VINAI以《Time For The Techno》開場,先後帶來《God Is A Girl》、《The Middle》、《Everytime We Touch》等歌。表演大約20分鐘過後,開始播起爆紅金曲《How We Party》,接著兩位帥哥突然脫掉上衣,露出結實大胸肌,並帶來一系列創作曲《Bounce Generation》、《Louder》、《Parade》等歌,台下觀眾一陣驚呼。

後來VINAI突然播放DVLM成名曲《Crowd Control》帶著台下全身濕透「向左跳向右跳」,接著立刻切換Avicii《Level》,全場嗨到爆炸。他們又播了《Old Town Road》、Linkin Park《In the End》、皇后合唱團《We Will Rock You》以及Gammer一系列組曲,最後以《Zombie》作為壓軸曲,全場觀眾濕身當中高舉雙手,跟著音樂合唱:「Zombie!Zombie!Zombie!」。

義大利兄弟檔VINAI於2011年成軍,早期合作廠牌是捧紅Avicii、Hardwell等人氣DJ的知名唱片公司Time Record,後來加入大廠Spinnin’Records,高顏值外表及音樂實力,讓他們人氣迅速竄紅,已連續5年進入百大DJ排行榜,2018年更名列第26名。

S2O來自泰國,融合電音派對與泰國潑水節歡樂元素,短短5年成為亞洲最富盛名的電音節之一,今年首度引進台灣。S2O Taiwan斥資2000萬,將招牌設備「360度噴水系統」及「高壓水槍」原封不動運來台灣。這是今年首次大型音樂節,兩日吸引上萬名觀眾前來朝聖,體驗濕身又失聲的快感。