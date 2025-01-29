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過年吃零食避雷名單！　營養師提醒「這個熱量超高」：1塊等於半碗飯

記者蔡宜芳／綜合報導

過年闔家團聚，放長假的時間免不了吃好料耍廢，但是每每過完年，就要面對可怕的體重！許多人都會感到疑惑，自己年夜飯沒有吃很多，怎麼會體重狂飆？其實原因出在「零食」！看似份量很小的零嘴，有可能熱量就比半碗飯還多！

▲▼年夜飯,圍爐,過年,親戚,團圓,年菜,海鮮,鴨肉,雞肉,吃飯,聚餐,家族。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲過年難抵美食誘惑。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

營養師劉怡里指出，所有零食中，熱量最高的就是大家都很愛吃的牛軋糖，「然後魷魚絲，大家可能會覺得魷魚絲好像都沒有什麼熱量，魷魚絲其實熱量也滿高的喔！」另外，巧克力酥餅也是很多人會忽略熱量的零食，如果一碗飯以280卡來計算的話，一塊巧克力酥餅的熱量就已經大概半碗飯了。

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留稿用▲▼過年熱量。（圖／翻攝自命運好好玩YouTube）

▲▼營養師分析高熱量零食。（圖／翻攝自命運好好玩YouTube）

留稿用▲▼過年熱量。（圖／翻攝自命運好好玩YouTube）

劉怡里營養師也點出蠶豆酥、麻粩都是高熱量零食，尤其是麻粩只要吃兩顆，就等於喝了一湯匙的油。而過年的堅果類零食很多都是經過油炸或蜜汁加工處理，多吃反而會不健康。

劉怡里營養師表示，若抵擋不了過年嘴饞的慾望，可以選擇低熱量的堅果，比如葵花子或南瓜籽，「它的Omega-3含量高，量也可以吃得比較多。例如3顆核桃的熱量相當於50顆葵瓜籽，所以，如果選擇高熱量的堅果，比如核桃或夏威夷果，熱量會很高；相比之下，葵瓜籽和南瓜籽是低熱量的選擇。」

留稿用▲▼過年熱量。（圖／翻攝自命運好好玩YouTube）

▲▼營養師指出麻粩的熱量相當高。（圖／翻攝自命運好好玩YouTube）

留稿用▲▼過年熱量。（圖／翻攝自命運好好玩YouTube）

至於過年期間如何防範體重失控？劉怡里營養師分享自己的方法：「平常我是規律吃三餐的人，但過年期間，我就會改成只吃兩餐，這樣可以把熱量降低。另外，我過年期間是不喝飲料的，這樣糖分的攝入量就很少。」在食物的選擇上，菜或澱粉類都吃，但不吃油炸類，「過年後，我會做比較偏有氧的運動，因為過年期間堆積在身上的不會是肌肉，而是脂肪。有氧運動可以幫助燃燒脂肪，所以我會稍微增加有氧運動的量。」

【糖果類】

牛軋糖：50大卡（10克）
水果軟糖：25大卡（6克）
牛奶糖：21大卡（5克）

【肉乾／豆乾類】

豬肉乾（蜜汁）：35大卡（10克）
脆肉乾（杏仁片）：33大卡（8克）
牛肉乾：32大卡（10克）
豆乾（五香）：32大卡（8克）

【魚絲／蒟蒻乾類】

魷魚絲：10大卡（3.3克）
蒟蒻乾：5.5大卡（2.5克）
鱈魚芝麻夾心：5.25大卡（1.25克）

【餅乾類】

巧克力酥餅：168大卡（35克）
蛋捲（芝麻）：86大卡（15克）
榛果巧克力餅乾：66大卡（12克）

留稿用▲▼過年熱量。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）

▲過年高熱量零食。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）

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