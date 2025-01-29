專訪／打擊黃牛！80%贊成抽票實名制　大鴻藝術不惜成本：繼續抽下去

記者吳睿慈／專訪

日本歌姬宇多田光出道25週年，2024年8月11日首度來台開唱，既是她的台灣處女秀，也是開啟台灣演唱會登記抽票制的新時代。主辦單位大鴻藝術為此做過市場調查，共3300粉絲參與問券調查，數據顯示高達80%贊成「抽票實名制」帶來正面影響，事實上「抽票實名制」吃力不討好，大鴻藝術接受《ETtoday》專訪，同時理性分析「並非所有演唱會都適合」，但只要可以遏止黃牛，該單位業務窗口給予肯定答案：「我會繼續抽下去！」

▲大鴻藝術開啟台灣演唱會門票「登記抽票實名制」的購票方式。（圖／翻攝自大鴻藝術BIGART官方臉書）

身為台灣演唱會主辦第一個實施「抽票實名制」的單位，大鴻藝術在各界高度關注之下，勇於接下新的挑戰，該單位業務窗口揭秘日方的態度，「對日方其實完全不需要說服的過程，因為這在日本就是常態，所以日方抱持的立場就是樂見其成」，反而是要讓日方相信「台灣也能做到」，才是最大考驗。

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說服日方開啟第一步，接著迎來第二關卡，「抽票實名制」增加的成本比以往還多，大鴻藝術自行吸收成本，「相比於一般販售的搶票，要投入的人力資源的確是數倍，除了登記抽選的準備作業，進行了抽選之後，還有數次復活抽選，等於是原本發售之後就不太需要再花太多時間的票務，因為抽選的關係，必須花上數週的時間緊跟著這件事情跑，在內部作業上的確增加了不少負擔，也迫使我們需要增加人力來處理。 」再來還有票務系統沿用舊程式開發出的購票頁面成本，「這中間雙方都花費了不少心力，很感謝票務系統願意配合我們一直做優化。」

▲大鴻藝術盼望打擊黃牛，不希望歌迷冒著風險購票。（圖／翻攝自大鴻藝術BIGART官方臉書）



吃力不討好，為何想要繼續抽下去？看著黃牛行事高調，大鴻藝術基於對於社會責任的重視，積極想辦法減少黃牛問題，坦言：「據我自己所知，主辦單位對於黃牛的看法其實是不開心的，老實說黃牛存不存在對我們公司最後的營運成果，我們發出去的票一樣價錢賣掉，對於主辦的商業利益來講不會有任何影響。」比起商業利益，黃牛引發的負面刑事案件更讓人堪憂，歌迷為了取得門票，不惜支付高額費用、冒著法律風險跟黃牛買票，甚至有些未成年或在經濟壓力下的粉絲鋌而走險，選擇非法打工來賺取門票費用等。

▲大鴻藝術吸取經驗盼抽票制度越來越完善。（圖／翻攝自大鴻藝術BIGART官方臉書）



截至目前為止9場實名登記抽選，大鴻藝術努力完善購票規則，但也確實難避免被消費者「檢討」，粉絲曾控訴主辦單位滾動式調整購票規則、抽選停權等。大鴻藝術承認過去的誤判，「我疏忽掉了時間拉很長，每個人的計劃可能會改變，或者是心意改變不來看了，所以不管我們怎麼抽，就是會有人沒來付款」，快速承認誤判後，他們最終決定把剩下的票放回一般販售賣，「在不周全的情況下就很容易被罵，所以決定以後有任何的票在抽選階段沒有抽完，都還是放回一般販售，畢竟他是一個爭議最少的方式，那也真的就是沒辦法了。」不再糾結於可能會有少數票券被黃牛代搶走的癥結點。

來自消費者的聲音，大鴻藝術吸取經驗，努力尋找完善之處，「基本上應該都還是在陣痛期， 只希望體環境可以越來越進步，這一類的爭議應該就會越來越少。」純粹想把每張票送達真正需要的粉絲手上，大鴻藝術開啟了新的局面，是否會繼續抽下去？笑答：「對，暫時應該是這樣，已經開啟一個開頭了。」

▲大鴻藝術傾聽消費者心聲，經常在臉書上與歌迷互動。（圖／翻攝自大鴻藝術BIGART官方臉書）

2024年大鴻藝術被讚為帶動了JPOP復興的風潮，主辦單位謙虛回應，「這完全是謬讚，只能說很幸運地我們第一次的實名抽選，是宇多田光的台北演唱會，這是她出道多年第一次來台灣，熱烈程度可想而知，加上歌迷年齡層也相對分佈較廣，相對都較為成熟，作為我們實名抽選制的第一場活動，我們覺得非常幸運。但反過來說，如果沒有這麼強的演出，也許我們也沒辦法有決心那麼快執行了實名抽選制度。」

只是「實名抽票制」看似百無壞處，但大鴻藝術理性分析，並非所有演唱會都適合，舉例來說，江蕙演唱會歌迷年齡層高，「像是粉絲都是爸爸、媽媽輩可能不會用這些APP，對他們的受眾來講也許很難接受這樣的事情，然後加上抽票、座位或站位啊，這是每個主辦單位應該去評估，看這場演出適不適合，這也是每個單位自己的考題以及課題。」

▲主辦單位理性分析，並非所有演唱會都適合抽票實名制，例如江蕙的粉絲年齡層較高便有難度。（圖／寬宏提供）



只是疫情過後，台灣演唱會一票難求狀況越發嚴重，大鴻藝術打頭陣率先嘗試「抽票實名制」，一步一腳印尋找雙贏的方法，儘管仍有不完美之處，但消費者理性溝通代替謾罵，或許能夠加速制度完善的步伐，盼有一天，迎來黃牛全數消失的日子。

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