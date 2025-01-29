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過年打牌輸錢「茵芙廁所拔X毛秒轉運」！2食物吃了輸超慘　5禁忌要小心

記者潘慧中／綜合報導

今年的農曆春節假期長達9天，許多民眾除了出遊，可能也會宅在家摸一圈。但你知道嗎，上牌桌可是要守不少規矩，有些「禁忌行為」真的不得不信，若不想遭遇悲劇，一起來看看下列明星們分享的禁忌舉動和獨門招財法吧！

▲▼打牌。（圖／ETtoday星光雲製圖）

▲打牌禁忌寧可信其有。（圖／ETtoday星光雲製圖）

曾國城當時剛打一圈麻將就輸了3萬元，原本以為是運氣差，但他突然驚覺當天上牌桌前，有先從籃球場回家一趟，眼見還有點時間就直接洗澡了，也因此不慎觸犯「打牌前不能洗頭」的禁忌，果然從頭輸到尾，「以後真的不能不信邪！」

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▲曾國城曾分享打麻將經驗。（圖／衛視中文台提供）

真實慘案不只這樁，甄莉的妹妹甄詒曾上節目坦言，姊姊有次打牌前拿了一包旺旺仙貝說「過年要吃旺旺才會旺」，接著所有人都吃了，除了甄詒之外，結果甄詒當晚一吃三，其他人都輸很慘，原因是他們先背 （仙貝）了，就算吃了旺旺，但要「先背了才會旺」。因此，家人們隔天狂揪再打一局，甄詒就堅持不打了。因為「你們都背完了」。

▲甄詒曾因為堅持不吃仙貝，贏了甄莉和其他家人。（圖／翻攝自Facebook／甄莉）

不只這樣，茵芙有次前往朋友家打麻將前，想說買點東西分大家一起吃，「我買了Sushi跟鹹酥雞去，我買很多喔！」結果她當天輸超慘，身旁友人看不下去決定告訴她真相：「是因為妳帶Sushi跟鹹酥雞都會輸（諧音）！」

▲茵芙曾分享轉運秘訣。（圖／翻攝自Instagram／demidemi7）

但並不是沒有轉運的方法，茵芙當下聽從朋友的建議，打到一個段落後去廁所拔私處的毛，直接徒手拔掉一根再沖馬桶即可，「我後來就贏到快2萬欸！就從那以後開始一直贏一直贏一直贏。」

若不想等到輸錢才開始轉運的話，又有哪些招財秘訣呢？Apple（黃暐婷）則是仰賴吉瑞之獸「貔貅」的幫助，上桌前會戴貔貅手環，拜託牠幫忙把錢咬進來，至於忌諱舉動，她本身打麻將絕不喝蔬果汁，因為蔬與輸同音，深怕輸光光，而且她也不會事先領錢，因為那代表已經有輸錢的準備。

▲Apple打麻將前絕不喝蔬果汁。（圖／翻攝自Instagram／appleweiting）

對於開運秘訣，瑤瑤（郭書瑤）透露以前會買紅衣服討喜氣，但後來改買「螢光色」衣服，「因為我想要『贏光』別人的錢」，沒想到這招真的靈驗了，當時和親友玩推筒子，一口氣賺了近6位數的錢，贏到最後大家都不讓她上桌。

▲郭書瑤不穿紅衣服討喜氣反而狂贏錢。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

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