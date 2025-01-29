楊丞琳親下廚7道菜！　正反面放閃李榮浩「收超大包紅包」

記者張筱涵／綜合報導

楊丞琳2019年和李榮浩結婚，今（29日）凌晨0點公布12張照片，可見他們一起準備新年的美味佳餚外，更罕見一連曝光了許多甜蜜合照，其中一張自拍可見她更收到超大一包紅包，喜氣洋洋。

▲▼楊丞琳分享和李榮浩過年節的放閃照。（圖／翻攝自FACEBOOK／楊丞琳 Rainie Yang）



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楊丞琳和李榮浩共度農曆新年，一同準備7道美味佳餚外，他們更一起包餃子，充滿年節氣氛，在她分享的12張照片中，可見她身穿紅色毛衣，專注地在廚房烹飪，也有和李榮浩一起的自拍，還有他們一起做料理的背影照，每張照片都充滿幸福感，展現了新年期間的家庭樂趣。

▲楊丞琳和李榮浩一起準備了7道菜。（圖／翻攝自FACEBOOK／楊丞琳 Rainie Yang）



▲楊丞琳收到超大包紅包。（圖／翻攝自FACEBOOK／楊丞琳 Rainie Yang）



▲楊丞琳和李榮浩在廚房的背影。（圖／翻攝自FACEBOOK／楊丞琳 Rainie Yang）







▲楊丞琳下廚。（圖／翻攝自FACEBOOK／楊丞琳 Rainie Yang）

▲楊丞琳和李榮浩還一起包餃子。（圖／翻攝自FACEBOOK／楊丞琳 Rainie Yang）



楊丞琳配文也寫下「歡愉且勝意，萬事皆可期，祝你／妳、祝我、祝我們新年快樂」。好友海芬、蔡黃汝、吳承璟、之絃、那那大師、嘻小瓜都留言表示「哇，好好吃的感覺，新年快樂」、「新年快樂，幸福如意順心安康」、「阿姊姐夫新年快樂」、「新年快樂」、「新年快樂啦，幸福平安」、「新年快樂，愛你」。