首推「抽票實名制」卻挨轟滾動式調整　大鴻藝術揭心路歷程：把票給需要的人

記者吳睿慈／專訪

2024年宇多田多台北小巨蛋開唱抽票制度橫空出世，試圖打擊黃牛，震撼演唱會事業。該制度是實名制更加強化版，必須先登記抽中才有機會買票，步驟繁瑣，卻也更有效。台灣主辦單位「大鴻藝術」接受《ETtoday》，專訪娓娓道來推行歷程，事實上，這並非台灣史上第一次抽票制度，2000年代初期，KinKi、TOKIO、V6相繼來台開演唱會，當時東風衛視特地增設節目《傑尼斯 Power》（Johnny's Power），內容為傑尼斯藝人的專輯節目，後續衍伸開設「Johnny's Power Fans Club」，台灣歌迷只要繳會費就能享有日本場演唱會抽票資格。

▲2000年台灣出現節目《Johnny`s Power》，後來設立的「Johnny's Power Fans Club」曾經實施為台灣粉絲抽取日本門票的實名制制度。（圖／翻攝自東風衛視）



「Johnny's Power Fans Club」所負責的抽票制雖是抽取日本場演唱會門票，但也是台灣歌迷第一次接觸此機制，直到2024年由台灣主辦單位大鴻藝術舉辦的宇多田光台北小巨蛋演唱會再次用上「抽票機制」，不再只是日本演唱會，而是台灣歌迷也享有該權利，新穎的購票模式打擊黃牛，把每張票送給真正喜歡的歌迷，卻也面臨許多考驗。

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▲宇多田光2024年8月在台北小巨蛋開唱，主辦單位大鴻藝術首次實施抽票實名制。（圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME、cherry chill will.提供）



宇多田光台北小巨蛋演唱會第一次執行抽票，20萬人登記、中籤率只有10%，全台歌迷搶破頭，2場演唱會卻還是剩下了300多張票，原因不可考，主辦單位只能繼續抽之前落選的人，另行通知寄出兌換券，並憑券現場買票，只是遊戲規則出現變化，引起歌迷負面聲浪抗議，也有人抱怨為何不乾脆放回系統上一般售票。大鴻藝術為台灣歌迷爭取權益，走在各大主辦前方先行實施抽票，靠著每次的演唱會一步步微調慢慢進步，怎料遭到消費者質疑「遊戲規則滾動式調整」。

大鴻藝術首度回應消費者的批評與指教，接受《ETtoday》專訪承認確實有思慮不周之處，「兩次發生的當日券問題，都是因為我們作法不夠彈性，想要堅持抽選到最後，而造成了當日券的混亂，這是我們經驗不足」，該單位業務窗口透露當時的心路歷程，「這件事情發生當下，其實後來我有反省，那時候第一次做抽票，我就是執著於有20萬人登記，等於有18萬人沒買到票，我希望在還有這麼多人沒有買到票的情況之下，每一張都是用抽的出去，一張都不想要放到一般販售上面。」

▲歷經二宮和也與宇多田光的挫敗，大鴻藝術承認失誤，後來決定把剩下的票放回一般販售。（圖／大鴻藝術提供）



歷經宇多田光與二宮和也的挫敗，仍有許多消費者登記了沒到場領票，「大鴻藝術」改變作法，承認失誤之處，「我疏忽掉了時間拉很長，每個人的計劃可能會改變，或者是心意改變不來看了，所以不管我們怎麼抽，就是會有人沒來付款」，快速承認誤判後，他們最終決定把剩下的票放回一般販售賣，「在不周全的情況下就很容易被罵，所以決定以後有任何的票在抽選階段沒有抽完，都還是放回一般販售，畢竟他是一個爭議最少的方式，那也真的就是沒辦法了。」不再糾結於可能會有少數票券被黃牛代搶走的癥結點。

明明是全場抽票制，剩下的票卻採一般販售，又有另一部分的消費者質疑「你們就是想賺錢」，大鴻藝術業務無奈：「我們希望每一張票都可以送到每一個想看的人的手中，所以剩下的票在現場有賣，結果就有歌迷誤解『你就是想要賺那幾張票錢』，我覺得對一個主辦單位來說，被罵這件事情以及跟你只是犧牲幾張票，我覺得犧牲幾張票真的是小事，我純粹就是想把每張票給每位想進場的粉絲。」

也有人問過，為何不比照日本的制度，全數抽完再安排位置? 大鴻藝術解釋：「受限於目前法規，以及金流系統的一些配合，目前台灣還沒有辦法做到如此，加上我覺得以目前對消費者負擔最低的這種形式，都還是有一些消費習慣問題需要解決，更嚴格的抽選方式，不確定是否有辦法在台灣市場推行成功 。」

▲浪花男子2024年11月攻蛋同樣實施抽票實名制。（圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME提供）



抽票制出發點很正面，秉持著「把票送達給每位真正需要的消費者」精神，大鴻藝術自採取實名抽選制以來，確實成功解決了黃牛票的問題；但也難免因尚未成熟的機制遭到非議，主辦單位將把未付款的消費者列入黑名單，大鴻藝術解釋：「這也是為了解決中選未付款造成整個抽選無法按照先後順序配位的問題。」

主辦單位在發現問題的當下及時做出調整，「對歌迷來說，很多都是出道許久才來，甚至這次來了不知道會不會有下一次的歌 手，也許就是他們這輩子唯一一次看喜愛的歌手在台演唱會的機會，所以對我們來說希望在當次活動就做出調整，保護應該保護的歌迷權益。」大鴻藝術補充「歌迷購買我們的服務，我們也希望面對的客人都是同一個標準」，希望與消費者建立長久的信賴關係。

大環境仍須進步，大鴻藝術也願意接近消費者，樂於回覆各種網友的回應， 「『接近消費者』這件事情在這樣的網路時代並不容易，因為擴散能力太強 ，可能有時候因為一時失言，就很容易被放大，進而炎上」，然而評論是把雙刃劍，大鴻藝術同時透過「零距離溝通」獲取更多回饋，「至少我們在這半年試行的過程當中，有透過這些溝通與互動，了解到大家更深的需求，在能力範圍內做了調整，也很實際感受到大家正向的反應，這些對我們來說，都是今後成長很大的養分，也覺得總比萬年不變進而僵化好。」期許自己可以越改越好。

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