孫盛希超誠實：金曲後有漲價！　「漲一點點，不敢貪心」

記者關韶文／台北報導

高雄啤酒節熱鬧登場，7日最終日邀影孫盛希、康康、吳青峰、F.I.R等人輪番上陣，開場由剛奪下金曲獎「最佳國語專輯獎」的孫盛希擔任開場，她開心表示，「兩天在演出時，覺得壓力蠻大的，金曲獎得了之後，會更努力去唱歌。」

孫盛希一連帶來三首包括得獎作品中濃厚爵士風的《夢遊》、首張專輯的全詞曲創作《恆溫》，也選唱與本屆金曲新人ØZI二人合作歌曲《曖》營造全場前兩日不同的舒服慵懶又心跳的氛圍，問及接下來有什麼新計畫嗎？孫盛希透露已經想好接下來的計畫，也正要開始進行，「應該會再把曲風濃縮，用一兩種曲風貫串整張專輯。」

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▲▼孫盛希金曲後首唱，獻給高雄啤酒節。（圖／寬魚國際/寬寬提供）

自招酒量不太好的孫盛希，喝一點就可以很開心，「大概只能喝一兩罐啤酒，這樣已經就會臉紅、心跳了。」私底下的她，偶爾在家看著劇來一罐啤酒配堅果，或啤酒配寫歌。上週金曲典禮後公司為她舉辦慶功宴開心慶功，被追問有嗨到喝醉？她笑回：「典禮後太累了，壓力也突然放鬆了，所以喝了一杯就馬上茫茫的，不過很快打起了精神！繼續嗨！」

她將鍍金後的第一個大型演出獻給高雄粉絲，坦言得獎後，邀約確實有變多，至於沒問到有沒有漲價，她幽默表示，「歡迎大家來敲我，只有漲一點點而已 ，不敢太貪心，漲得很合理。」經紀人透露，演出邀約大概多了一倍，確實接到不少詢問電話。