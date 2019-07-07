ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

孫盛希超誠實：金曲後有漲價！　「漲一點點，不敢貪心」

記者關韶文／台北報導

高雄啤酒節熱鬧登場，7日最終日邀影孫盛希、康康、吳青峰、F.I.R等人輪番上陣，開場由剛奪下金曲獎「最佳國語專輯獎」的孫盛希擔任開場，她開心表示，「兩天在演出時，覺得壓力蠻大的，金曲獎得了之後，會更努力去唱歌。」

孫盛希一連帶來三首包括得獎作品中濃厚爵士風的《夢遊》、首張專輯的全詞曲創作《恆溫》，也選唱與本屆金曲新人ØZI二人合作歌曲《曖》營造全場前兩日不同的舒服慵懶又心跳的氛圍，問及接下來有什麼新計畫嗎？孫盛希透露已經想好接下來的計畫，也正要開始進行，「應該會再把曲風濃縮，用一兩種曲風貫串整張專輯。」

▲▼孫盛希（圖／寬魚國際/寬寬提供）

請繼續往下閱讀...

▲▼孫盛希金曲後首唱，獻給高雄啤酒節。（圖／寬魚國際/寬寬提供）

▲▼孫盛希（圖／寬魚國際/寬寬提供）

自招酒量不太好的孫盛希，喝一點就可以很開心，「大概只能喝一兩罐啤酒，這樣已經就會臉紅、心跳了。」私底下的她，偶爾在家看著劇來一罐啤酒配堅果，或啤酒配寫歌。上週金曲典禮後公司為她舉辦慶功宴開心慶功，被追問有嗨到喝醉？她笑回：「典禮後太累了，壓力也突然放鬆了，所以喝了一杯就馬上茫茫的，不過很快打起了精神！繼續嗨！」

她將鍍金後的第一個大型演出獻給高雄粉絲，坦言得獎後，邀約確實有變多，至於沒問到有沒有漲價，她幽默表示，「歡迎大家來敲我，只有漲一點點而已 ，不敢太貪心，漲得很合理。」經紀人透露，演出邀約大概多了一倍，確實接到不少詢問電話。

推薦閱讀

JR寫真尺度全開！　屁股全見版「背部全裸」轉過來一大包

JR寫真尺度全開！　屁股全見版「背部全裸」轉過來一大包

金曲獎／蔡依林霸氣戰服曝光！　網瘋讚：不走紅毯還是第一美

金曲獎／蔡依林霸氣戰服曝光！　網瘋讚：不走紅毯還是第一美

金曲獎／蕭敬騰走完紅毯：我要先去吃飯！　「等等再回來」

金曲獎／蕭敬騰走完紅毯：我要先去吃飯！　「等等再回來」

陳奕迅看完電影「起立落淚拍手」　點頭答應唱主題曲！

陳奕迅看完電影「起立落淚拍手」　點頭答應唱主題曲！

吳建豪拄枴杖熱舞！　「打死我都要跳」惹粉絲心疼

吳建豪拄枴杖熱舞！　「打死我都要跳」惹粉絲心疼

特／有一種友情叫S.H.E！　「3次金曲獎」見證姐妹情❤️

特／有一種友情叫S.H.E！　「3次金曲獎」見證姐妹情❤️

金曲獎／ØZI後台2度狂噴水！　感謝父母「讓我去進步」

金曲獎／ØZI後台2度狂噴水！　感謝父母「讓我去進步」

明杰媽媽竟是超紅歌仔戲演員！　「未婚生子」單親把他養大

明杰媽媽竟是超紅歌仔戲演員！　「未婚生子」單親把他養大

周湯豪擔任《聲林》第二季首集導師！　「唱跳新歌」帥炸

周湯豪擔任《聲林》第二季首集導師！　「唱跳新歌」帥炸

遭控挪用台灣3億地震捐款！薩爾瓦多2名前總統罪名不成立

遭控挪用台灣3億地震捐款！薩爾瓦多2名前總統罪名不成立

謝忻神隱1個月首發文！　曬破碎酒瓶：hopeless romantic

謝忻神隱1個月首發文！　曬破碎酒瓶：hopeless romantic

楊冪「真實身材」被鏡子出賣！　網友放大「健身房自拍照」看傻：OMG

楊冪「真實身材」被鏡子出賣！　網友放大「健身房自拍照」看傻：OMG

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

謝忻神隱1個月首發文！　曬破碎酒瓶：hopeless romantic

楊冪「真實身材」被鏡子出賣！　網友放大「健身房自拍照」看傻：OMG

丁國琳連發「爆乳泳裝照」給軍中KID！他傻眼：想幹嘛？　才知真正用途

快訊／宋仲基爸爆失聯2天發聲了！　宋慧喬離開「全都是我和兒子不好」

大S無尾熊式「緊抱前男友陳建州」！　網挖情史驚：真的交往過

風田被爆交女友：是圈內人！　　孫鵬叮嚀「珍惜舒子晨」…他低頭羞笑

泫雅截圖回應「我只是嘴唇全塗」　韓網友嗆爆：我們有眼睛！

蕾菈突宣布「要嫁了！」　見面第1天衝拍婚紗…185cm男模「接受小孩」

「隱乳女神」上《飢餓遊戲》狂晃超兇雪球！　正面解開一排扣…網驚：快滑下來了

陳子玄穿高衩泳裝「巨胸形狀全露」！　超兇正面照太犯規

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

孫盛希

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 黛安娜王妃姊「同框卡蜜拉」拍家族照　哈利愛兒受洗⋯2皇室成員身份曝光
  2. S2O直擊／OOKAY最後驚喜！DJ SODA突出現「狂扭翹臀」跳滿6分鐘　台下全暴動
  3. 館長槓上吳宗憲對嗆！　康康選邊站「這是大人的事情」
  4. 艾倫加州無敵海景豪宅7.5億求售！　入住就當喬治克隆尼鄰居
  5. 馬國明分手仍護黃心穎！　「她始終是我朋友」：為什麼大家反應這麼激烈？
  6. 五月天怪獸脫了！　拉蕭秉治下水「繼續脫」嗨爆
  7. 阿信驚遭綁架！　蓋布袋掙扎畫面曝光...綁匪身份洩露了
  8. KID牽她見習婚禮6個月後...「配偶欄有人了」　熊熊哭哭：我的求婚呢？
  9. 女友小腹凸起…黃立行爆當爸！　徐靜蕾「老子OO」親回喜訊
  10. 李㼈領軍《幹大事》掃街　苗可麗幫粉絲簽名竟「搞烏龍」被怒瞪！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366