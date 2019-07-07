《蜘蛛人：離家日》開場影片催淚！「漫威密謀多年」靈感來自1部電影

記者洪文／綜合報導

《蜘蛛人：離家日》（Spider-Man: Far From Home）開場影片惹哭不少觀眾，漫威總裁凱文費吉（Kevin Feige）指出這個開場籌備了很多年，導演強華滋以及編劇團隊從《蜘蛛人：返校日》找到了靈感，讓他狂讚：「這是一種有趣的方法抓住觀眾的心。」

—以下含有《蜘蛛人：離家日》無關劇情發展之劇透，斟酌觀賞—

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▲《蜘蛛人：離家日》劇照。（圖／翻攝自YouTube／索尼影業）



《蜘蛛人：離家日》開場幾分鐘，以MidTown Tech學校的新聞節目作為開場，向《復仇者聯盟4：終局之戰》逝去或是退休的英雄致敬，同時介紹學校如何解決「The Blip」及其事件的後果，背景音樂搭配惠妮休斯頓的《I Will Always Love You》，許多粉絲看完感動不已。

▲《蜘蛛人：返校日》刪除畫面。（圖／翻攝自YouTube／RocketRobinson67）



漫威總裁凱文費吉向外媒《Screen Rant》透露，這是很早的想法，那是他把《無限之戰》、《終局之戰》的故事告訴導演強華滋以及編劇順口說的，「我們告訴他們會發生什麼以及處理東尼史塔克死去的想法，故事中5年的差異有多不同、有多奇怪，有些人長大了，有些人卻沒有，多有趣？」

再度回憶起《蜘蛛人：離家日》導演以及編劇找到「解決方法」的情景，漫威總裁凱文費吉坦言：「他們就像是『恩，你知道我們做了什麼嗎？就像是《蜘蛛人：返校日》用了《英雄內戰》的DV錄影帶作為開場一樣，我們這次用學校新聞影片做為開場。』以一種有趣方法抓住觀眾的心，你可以從新聞片段慢慢拼湊出訊息，當我們籌備電影越來越深入的時候，就更確定要用這個方式拍攝。」