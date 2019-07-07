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隋棠女兒Lucy變身體操選手！　老爸舉高高一跳…穩站床上得金牌啦

記者陳芊秀／綜合報導

藝人隋棠6日分享一段影片，透露女兒Lucy得金牌啦！原來是女兒最近愛上新遊戲，被老爸舉高高後跳上床，並模仿體操選手擺出POSE，可愛模樣萌翻大批網友。

▲▼隋棠女兒Lucy愛上玩新遊戲。（圖／翻攝自Facebook／隋棠）

▲隋棠透露女兒Lucy愛上玩新遊戲。（圖／翻攝自Facebook／隋棠）

Lucy現年2歲，一天天長大有雙細長美腿，最近和爸爸Tony玩起新遊戲，先等著被老爸舉高高，然後趁勢跳上床，站穩後雙手高舉做出結束的POSE。當她成功瞬間，房間內響起了歡呼掌聲，滿心期待地被爸爸抱下床後，緊接著再挑戰一次，不過接下來跳得太猛，雙手雙腳都趴在床上，只好繼續練習啦！

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▲▼隋棠女兒Lucy愛上玩新遊戲。（圖／翻攝自Facebook／隋棠）

▲Lucy被老爸Tony舉高高。（圖／翻攝自Facebook／隋棠）

▲▼隋棠女兒Lucy愛上玩新遊戲。（圖／翻攝自Facebook／隋棠）

▲Lucy一跳穩站床上，可以得金牌啦。（圖／翻攝自Facebook／隋棠）

▲▼隋棠女兒Lucy愛上玩新遊戲。（圖／翻攝自Facebook／隋棠）

▲Lucy開心再玩一次，結果雙手雙腳趴床上啦。（圖／翻攝自Facebook／隋棠）

隋棠曬出影片說明，「父女倆最近的新遊戲」，更以Hashtag形容「一人體操錦標賽，金牌得主是嚕喜（Lucy）小姐！」逗趣影片加上文字，讓粉絲大呼「好療癒」、「嚕喜小姐也是長腿美眉耶」、「太可愛了」，同時老公Tony也被網友狂讚「會陪孩子玩的爸爸就是棒！」

 

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