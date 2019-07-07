BY2《明日之子3》唱完又被降級！　評審質疑「沒和聲」…網友怒了

記者李湘文／綜合報導

雙胞胎女團BY2參加選秀節目《明日之子3》，被網友視為有力的冠軍候補之一，但第一次評比只拿到6星中的5星，令許多粉絲忍不住為她們叫屈。然而，在最新一集的聲樂小考中，2人又被評審質疑「沒有和聲」，再度下降到只剩4星，節目一播出立刻引爆觀眾討論。

▲BY2回歸選秀節目舞台，備受關注。（圖／翻攝自微博／by2girl）

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《明日之子3》選手即將迎來第1次考核，但在大考核前，首先還要接受「聲樂小考」，由評審提供4首歌曲給大家練習，到了小考現場，再抽籤決定每組演唱的曲目，因此選手必須將4首歌都練熟。在小考進行後，評審還會重新評定星級，若是選手被降到1星，就無法登上重要的第1次大考核舞台。

▲BY2為了考核賣力練習。（圖／翻攝自騰訊視頻）

作為外界矚目的實力選手，BY2也特別努力投入練習，「他們會按非常高的標準來判斷，我們可能覺得自己『還可以』，可是他們覺得不OK，所以我們要把『還可以』再提高到『特別好』。」她們尤其努力練習《遇見》和《我們的愛》這2首歌，然而實際到了小考舞台上後，抽到的歌曲卻是《愛的華爾滋》。

▲BY2在考核中抽到《愛的華爾滋》。（圖／翻攝自騰訊視頻）

演唱結束後，評審對一起演唱《愛的華爾滋》的5組選手做出評價，孫燕姿先是誇讚BY2唱歌的氣息剛剛好、很甜，但接著也點出問題：「我有點失望的是，因為妳們是雙胞胎，我以為妳們會設計一些和音，我覺得那個會更顯出妳們的特色。」龍丹妮同樣說道，大家都對BY2有很高的期望值，「所以剛才在聽妳們倆唱的時候，我看得更多的是有沒有和聲、有沒有配合、有沒有默契度。」最後由於孟美岐、毛不易2位評審都沒有給星，以至於BY2從5星被降到4星。

▲評審點出BY2缺少和音的問題。（圖／翻攝自騰訊視頻）

然而事實上，BY2並不是完全沒有編寫和音，只是把大部分心力都花在其它較難唱的歌曲上，唯獨《愛的華爾滋》這首歌沒有特別準備和音。2人事後接受採訪，都承認準備不足：「坦白說很氣自己，然後很失望。因為我們覺得這是一首可愛的歌，也不是唱了會給大家驚喜的一首歌，所以我們就輕視了。」

▲BY2被降到4星。（圖／翻攝自騰訊視頻）

雖然BY2自己承認沒練好，但仍有許多觀眾為她們打抱不平，看完節目後在網路上怒罵評審「真的是啥藉口都有」、「這就是在消費姐姐們吧」、「借完熱度不要人」、「這幾個人裡BY2唱得最好聽」、「因為沒和聲被降星？哇，服了，什麼鬼」、「真的是無語了，越看越生氣」，因為討論太熱烈，「BY2沒和聲被降星」還衝上微博熱搜第一。

▲BY2被降星，登上熱搜第一。（圖／翻攝自微博）

不過，也有人為節目組和評審緩頰，認為BY2這次確實準備不充分，「吃一塹長一智就好」、「正是因為她們出道11年，所以評委會對她們更加嚴格一點吧」、「她們確實這首歌沒有唱太好」、「實力是有的，下次加油」。

▲網友評論。（圖／翻攝自微博）