黃小琥鐵肺唱五月天炸高雄！　戴愛玲自稱「lady愛愛」笑翻

記者盧薇淩／台北報導

黃小琥說高雄是她老家，笑說每到夏天，就在期待高雄啤酒音樂節，7日由她領軍，與同門戴愛玲、陳勢安在啤酒節帶來長達100分鐘「524啤酒音樂秀」，戴愛玲打頭陣，一路飆唱三首K歌神曲《千年之戀》、《可惜你不在＋愛了就知道》，更翻唱經典英文老歌《WHAT’S UP》，扎實爆發力唱功讓現場聽眾大飽耳福。

▲黃小琥翻唱五月天歌曲 。（圖／寬寬整合行銷）

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戴愛玲特地驚喜與陳勢安兩人飆歌對唱《一個巨星的誕生》主題曲《Shallow》，她自稱是「Lady愛愛」，「反正今天高雄啤酒節，想歪也沒關係啦！」她說喝醉時，會嗨到帶動氣氛，但不至於行為脫序；陳勢安則說自己會一直笑、直接睡著，朋友就會自動把他帶回家，最近有被「撿屍」嗎？他笑說：「有一些聚會啦。」他7日演唱《天后》、《勢在必行》等K歌級限定曲目，曲目編排誠意十足。

▲陳勢安和戴愛玲合唱。（圖／寬寬整合行銷）

黃小琥過生日，拒絕了女兒的生日禮物，「她要請我吃飯，我說不用，想要特別一點過。」不過她神秘不透露「特別」的生日，只說要「靜靜的」。許久沒回高雄，她特地跟經紀人告假，開車從台中一路「吃到」高雄，喜愛高雄美食的她，笑說還沒演出前就在想宵夜。

這次她用多首經典老歌回饋台下歌迷，也重新改編五月天《傷心的人別聽慢歌》展現精湛唱功，他也說選唱這首歌是個「意外」，覺得很適合夏天，她最後齊聲大合唱金曲《沒那麼簡單》結尾。