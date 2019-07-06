陳冠希IG放閃「我的2個女人」　2歲女兒超萌眨眼…網驚：迷你版的你！

記者鄭又菡／綜合報導

陳冠希晉升奶爸後，不僅個性改變了許多，更經常在自己IG上分享寶貝女兒Alaia Chen的生活照，變成「曬娃魔人」，處處流露出為人父的溫情。他5日在IG上貼出秦舒培與女兒Alaia的合照，並寫出「MY TWO LADIES（我的兩個女人）」。

從陳冠希的PO文中可看見，秦舒培溫柔的微笑，而女兒Alaia則是古靈精怪的擺出眨眼造型，母女倆穿著同樣色系的衣服，打扮十分休閒。不少網友對於冠希當爸的改變，紛紛留言祝福，「幸福的一家人，羨慕」、「女兒好像你啊！so cute」、「哇～這個wink太像爸爸啦」、「要一直幸福下去！」

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▲▼陳冠希曬「MY TWO LADIES（我的兩個女人）」。（圖／翻攝自IG／edcee3000）



▲網友表示陳冠希與女兒的眨眼很相似！（圖／翻攝自微博／edc陳冠希）



自從陳冠希當了爸爸以後，個性雖然改變許多，但也曾因為護女心切，在街上與一名大陸的直播主起爭執。4月1日，陳冠希帶著愛女在日本逛街，被一名大陸知名直播主巧遇，對方詢問能不能拍照，他笑著婉拒「我跟小孩子啊，不好意思，今天」。然而，該名直播主還是不停跟拍並言語挑釁，直到陳冠希暴怒開罵「我跟我小孩子（在一起），你不要亂搞我」，讓他人見識到陳冠希對與女兒隱私的重視。