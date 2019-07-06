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林明禎再拍賀歲片《新年泰瘋狂》搭配泰國鮮肉吳旭東！戴佩妮哥哥是導演

記者洪文／綜合報導

大馬女神林明禎近日加入2020年賀歲電影《新年泰瘋狂》擔任女主角，將挑戰現代、古裝、東方、西方等百變造型，養眼吸睛。她更賣力唱歌、彈琴、跳舞，角色非常具有挑戰性，全片在林明禎的家鄉馬來西亞進行長達1個月的拍攝，她希望拍攝期間可以抽空品嚐家鄉美食，和家人見面。

▲▼《新年泰瘋狂》林明禎、吳旭東（TUL PAKORN）合影。（圖／種子音樂提供）

▲▼《新年泰瘋狂》開鏡。（圖／種子音樂提供）

▲▼《新年泰瘋狂》林明禎、吳旭東（TUL PAKORN）合影。（圖／種子音樂提供）

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▲▼《新年泰瘋狂》林明禎、吳旭東（TUL PAKORN）合影。（圖／種子音樂提供）

對於再次演出賀歲片，林明禎表示：「在這部電影裡我飾演一位個性開朗樂觀的女生，因為家境普通，立志要成為成功網紅，每天和閨密及舅舅想出各種主題直播拍視頻，拼命地想要創造流量，這個題材很符合自媒體當道的潮流，相信會引起共鳴。」

▲▼《新年泰瘋狂》林明禎、吳旭東（TUL PAKORN）合影。（圖／種子音樂提供）

▲《新年泰瘋狂》男女主角吳旭東（TUL PAKORN）、林明禎合影。（圖／種子音樂提供）

林明禎感性分享說：「現在開始進入電影開拍階段，自己已經融入劇中角色，覺得拍電影最迷人的地方就是，看到劇組大隊人馬，不論拍片過程中有多辛苦，每個人在自己的崗位上盡全力，為了完成共同的目標努力的精神，自己也要好好努力扮演好電影中的角色。」

▲▼《新年泰瘋狂》林明禎、吳旭東（TUL PAKORN）合影。（圖／種子音樂提供）

▲《新年泰瘋狂》導演是戴佩妮的哥哥戴敏非，林明禎覺得很有緣。（圖／種子音樂提供）

《新年泰瘋狂》卡司集結林明禎、泰國當紅小鮮肉吳旭東（TUL PAKORN）擔任男主角、港星吳耀漢共同搞笑演出，故事敘述女主角林明禎與男主角TUL在泰國遇到連串「災難式」的趣事時，繼而發生了一段浪漫而搞笑的愛情故事。導演則是戴佩妮的哥哥戴敏非，林明禎很開心因拍戲認識對方，十分榮幸，也覺得和戴佩妮很有緣份。

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林明禎, 新年泰瘋狂, 吳旭東

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