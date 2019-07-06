《蜘蛛人》第3部續集確定有譜了！　製作人親口證實：還有很多故事要講

記者鄭又菡／綜合報導

號稱漫威電影宇宙第三階段最終章的《蜘蛛人：離家日》（Spider-Man: Far From Home），在台上映3天已突破3億9百萬元的票房成績，更打破過去系列電影在台票房的最高紀錄！由於湯姆霍蘭德（Tom Holland）與漫威電影宇宙（Marvel Cinematic Universe）的合約剩下一部，他表示將會把第三部續集拍完。

《蜘蛛人》系列電影受到不少影迷的愛戴，對於大家最期待的第三部續集是否開拍，據美國影電網《MovieWeb》報導指出，製片艾米帕斯卡爾（Amy Pascal）證實會繼續拍：「我覺得我們還沒準備好要告訴大家這件事，但是！我們還有很多關於彼得帕克與蜘蛛人的故事要講，多元宇宙與蜘蛛人宇宙為我們打開了無限的可能性。故事由1962年至今依然可以一直保持這種新鮮感，就像那些創造了各種驚艷角色的漫畫家一樣，任何經典角色都是可以被重新演繹的。當然，我們也可以這麼做！」

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▲▼《蜘蛛人：離家日》劇照。（圖／索尼影業提供）



最新一集《蜘蛛人：離家日》中，結束終局之戰後，小蜘蛛人湯姆霍蘭德（Tom Holland）在這一集回歸學生身份，並準備和好友們一起前行歐洲之旅，在片中除了見到不少熟悉面孔外，由傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）所飾演不知是敵是友的全新角色「神秘客」也是一大亮點！