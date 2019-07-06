ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《蜘蛛人》第3部續集確定有譜了！　製作人親口證實：還有很多故事要講

記者鄭又菡／綜合報導

號稱漫威電影宇宙第三階段最終章的《蜘蛛人：離家日》（Spider-Man: Far From Home），在台上映3天已突破3億9百萬元的票房成績，更打破過去系列電影在台票房的最高紀錄！由於湯姆霍蘭德（Tom Holland）與漫威電影宇宙（Marvel Cinematic Universe）的合約剩下一部，他表示將會把第三部續集拍完。

《蜘蛛人》系列電影受到不少影迷的愛戴，對於大家最期待的第三部續集是否開拍，據美國影電網《MovieWeb》報導指出，製片艾米帕斯卡爾（Amy Pascal）證實會繼續拍：「我覺得我們還沒準備好要告訴大家這件事，但是！我們還有很多關於彼得帕克與蜘蛛人的故事要講，多元宇宙與蜘蛛人宇宙為我們打開了無限的可能性。故事由1962年至今依然可以一直保持這種新鮮感，就像那些創造了各種驚艷角色的漫畫家一樣，任何經典角色都是可以被重新演繹的。當然，我們也可以這麼做！」

▲▼《蜘蛛人：離家日》劇照。（圖／索尼影業提供）

請繼續往下閱讀...

▲▼《蜘蛛人：離家日》劇照。（圖／索尼影業提供）

▲▼《蜘蛛人：離家日》劇照。（圖／索尼影業提供）

最新一集《蜘蛛人：離家日》中，結束終局之戰後，小蜘蛛人湯姆霍蘭德（Tom Holland）在這一集回歸學生身份，並準備和好友們一起前行歐洲之旅，在片中除了見到不少熟悉面孔外，由傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）所飾演不知是敵是友的全新角色「神秘客」也是一大亮點！

推薦閱讀

快訊／宋仲基爸爆失聯2天發聲了！　宋慧喬離開「全都是我和兒子不好」

快訊／宋仲基爸爆失聯2天發聲了！　宋慧喬離開「全都是我和兒子不好」

野生林采緹現京都「外套裡面只穿內衣」！　正面一彎腰…網友全瘋了

野生林采緹現京都「外套裡面只穿內衣」！　正面一彎腰…網友全瘋了

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！　躲了2周暴瘦7kg…憔悴失魂慘況曝光

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！　躲了2周暴瘦7kg…憔悴失魂慘況曝光

Somi伴舞搶眼對嘴「美到上新聞」　粉絲氣瘋：誰才是主角！

Somi伴舞搶眼對嘴「美到上新聞」　粉絲氣瘋：誰才是主角！

大S無尾熊式「緊抱前男友陳建州」！　網挖情史驚：真的交往過

大S無尾熊式「緊抱前男友陳建州」！　網挖情史驚：真的交往過

快訊／宋慧喬離婚後終於現身！　頂眼袋暴瘦開工：謝謝大家

快訊／宋慧喬離婚後終於現身！　頂眼袋暴瘦開工：謝謝大家

《玩很大》張立東撿到內褲！　Albee范乙霏羞認「是我的」網嗨翻：好透

《玩很大》張立東撿到內褲！　Albee范乙霏羞認「是我的」網嗨翻：好透

泫雅截圖回應「我只是嘴唇全塗」　韓網友嗆爆：我們有眼睛！

泫雅截圖回應「我只是嘴唇全塗」　韓網友嗆爆：我們有眼睛！

鄭恩地、成東鎰父女情牽7年！　為了她回首爾「後悔太早結婚」

鄭恩地、成東鎰父女情牽7年！　為了她回首爾「後悔太早結婚」

蕾菈突宣布「要嫁了！」　見面第1天衝拍婚紗…185cm男模「接受小孩」

蕾菈突宣布「要嫁了！」　見面第1天衝拍婚紗…185cm男模「接受小孩」

Lisa玩遊樂設施被拍！　正面強風「一吹瀏海」…網驚呆

Lisa玩遊樂設施被拍！　正面強風「一吹瀏海」…網驚呆

「隱乳女神」上《飢餓遊戲》狂晃超兇雪球！　正面解開一排扣…網驚：快滑下來了

「隱乳女神」上《飢餓遊戲》狂晃超兇雪球！　正面解開一排扣…網驚：快滑下來了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／宋仲基爸爆失聯2天發聲了！　宋慧喬離開「全都是我和兒子不好」

野生林采緹現京都「外套裡面只穿內衣」！　正面一彎腰…網友全瘋了

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！　躲了2周暴瘦7kg…憔悴失魂慘況曝光

Somi伴舞搶眼對嘴「美到上新聞」　粉絲氣瘋：誰才是主角！

大S無尾熊式「緊抱前男友陳建州」！　網挖情史驚：真的交往過

快訊／宋慧喬離婚後終於現身！　頂眼袋暴瘦開工：謝謝大家

《玩很大》張立東撿到內褲！　Albee范乙霏羞認「是我的」網嗨翻：好透

泫雅截圖回應「我只是嘴唇全塗」　韓網友嗆爆：我們有眼睛！

鄭恩地、成東鎰父女情牽7年！　為了她回首爾「後悔太早結婚」

蕾菈突宣布「要嫁了！」　見面第1天衝拍婚紗…185cm男模「接受小孩」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

蜘蛛人：離家日, 蜘蛛人, 湯姆霍蘭德, Tom Holland, 傑克葛倫霍, Jake Gyllenhaal

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 楊超越被爆和男老闆蜜遊日本…制服店挑衣！　他曬「靠肩甜照」網怒了
  2. 艾薇兒「相隔14年」拍封面臉都沒變　凍齡美貌⋯只有這點不一樣！
  3. 陳美鳳右手受傷吃飯卡卡　向娃喊話：快找人餵妳！
  4. 《蜘蛛人》第3部續集確定有譜了！　製作人親口證實：還有很多故事要講
  5. 楊大正擔任統籌　喊話：盼把台語保存下來
  6. 以綸有恭喜妳入圍影后？郭書瑤豪爽直回：干他屁事
  7. 陳冠希IG放閃「我的2個女人」　2歲女兒超萌眨眼…網驚：迷你版的你！
  8. S2O直擊／DJ SODA正面狂晃！跳嗨了「北半球形狀全露」台下觀眾濕成一片：好辣
  9. T.O.P正式退伍！滿頭大汗「堅持與粉絲一個個握手」　全場爆哭
  10. 《冰與火》女星笑臉打招呼　楊紫瓊冷眼：滾開…直接走人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366