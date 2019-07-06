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雷／《蜘蛛人：離家日》2個片尾彩蛋解析！網嚇呆：神盾局長騙我10年

記者洪文／綜合報導

《蜘蛛人：離家日》（Spider-Man: Far From Home）故事時間接續《復仇者聯盟4：終局之戰》，漫威總裁凱文費吉稱該片是漫威電影宇宙第3階段最終章，電影結束之後出現2個震撼的片尾畫面（俗稱：片尾彩蛋，Post-credit Scene）讓不少觀眾嚇壞，已在鋪陳下一個階段的故事。

—以下含有《蜘蛛人：離家日》嚴重劇透，斟酌觀賞—

▲▼《蜘蛛人：離家日》劇照。（圖／索尼影業提供）

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▲《蜘蛛人：離家日》劇照。（圖／索尼影業提供）

【第1個片尾畫面】
蜘蛛人真實身分揭曉

「蜘蛛人」彼得帕克緊緊抓著女友MJ，在紐約大樓之間穿梭盪來盪去，隨後在時代廣場落地，兩人看起來相當甜蜜。正當他準備離開時，廣場上的大銀幕突然播放新聞快訊，「神秘法師」昆汀貝克死前與他對決的影片外流出來，不過影片已經過後製剪輯改造，營造出蜘蛛人才是一切事件的幕後黑手，神秘法師反而才是英雄，接著神秘法師直接說出蜘蛛人的真實身分—彼得帕克。

▲▼ 《蜘蛛人：離家日》劇照。（圖／取自IMDb）

▲ 《蜘蛛人：離家日》劇照。（圖／索尼影業提供）

這一段片尾畫面震撼程度猶如《鋼鐵人》首集結尾，當時「鋼鐵人」東尼史塔克在記者會直接說出「I am Iron Man」公開身分，至今10年仍是經典，只是蜘蛛人這次是「被迫公開身分」。雖然看過電影的人知道「神秘法師」昆汀貝克是個大騙子，背後有個團隊為他製造幻術。然而街道上的人們並不知道，因此當他被誣陷為幕後黑手且真實身分曝光之後，未來蜘蛛人將面臨嚴峻的挑戰。

▲▼《蜘蛛人：離家日》劇照。（圖／索尼影業提供）

▲《蜘蛛人：離家日》劇照。（圖／索尼影業提供）

播報快訊的主播由J·K·西蒙斯（J.K. Simmons）演出，銀幕上顯示為「號角日報新聞網」，讓許多《蜘蛛人》的鐵粉震驚不已。因為他曾在陶比麥奎爾（Tobey Maguire）版本的《蜘蛛人》經典三部曲演出《號角日報》（The Daily Bugle）總編輯J·喬納詹姆森（J. Jonah Jameson）。漫畫中，這個角色專門報導蜘蛛人的醜聞，算是蜘蛛人的死對頭，相信在下一集《蜘蛛人》會扮演吃重的角色。

▲▼ J·K·西蒙斯（J.K. Simmons）演出陶比麥奎爾版本的《蜘蛛人》系列《號角日報》總編輯J·喬納詹姆森。（圖／翻攝自網路）

▲ J·K·西蒙斯在陶比麥奎爾版《蜘蛛人》三部曲演出《號角日報》總編輯J·喬納詹姆森。（圖／翻攝自網路）

雖然第3集還未正式宣布會拍，不過湯姆霍蘭德已經公開證實《蜘蛛人》將會是「三部曲」的電影，而他原先簽訂的6部電影片約，現在只剩下1部電影，考量這個角色在未來的發展性，漫威應該還會與他展開續約。如今蜘蛛人真實身分曝光之後，每一個知道他的秘密的人包括快樂、梅嬸、MJ、奈德可能都將面臨生命危險。同時，他未來出現在漫威電影宇宙，外界都會認定他為「反派」。

▲▼《蜘蛛人：離家日》劇照。（圖／索尼影業提供）

▲《蜘蛛人：離家日》劇照。（圖／索尼影業提供）

【第2個片尾畫面】
神盾局長是史克魯爾人

「神盾局長」尼克福瑞正在開車，希爾探員坐在副駕駛座上，兩人完成任務之後開始放鬆，隨後兩人的臉突然變成史克魯爾人，原來尼克福瑞一直是塔洛斯假扮的。他打了電話給真實的尼克福瑞，對方坐在海灘上曬太陽，看起來像是在度假，正當塔洛斯報告完一切狀況，真實的尼克福瑞後方的背景突然切換為外太空的場景，身邊的人都是史克魯爾人，原來正在外太空執行秘密任務當中。

▲▼《蜘蛛人：離家日》劇照。（圖／索尼影業提供）

▲《蜘蛛人：離家日》劇照。（圖／索尼影業提供）

是的，史克魯爾人回來了。雖然《驚奇隊長》上映不到半年，這個可以變成各種外型的角色已經在漫威電影宇宙存在20年。這是粉絲流傳已久的理論，尼克福瑞一直是塔洛斯假扮的，所以在《蜘蛛人：離家日》片中被蜘蛛人問起「驚奇隊長呢？」他回答：「別跟我提她！」究竟過去哪些是真的尼克福瑞、哪些是假的，不得而知，或許過去10年來所有電影中的神盾局長都不是尼克福瑞，而是塔洛斯。

▲▼《驚奇隊長》劇照。（圖／迪士尼提供）

▲《驚奇隊長》劇照。（圖／迪士尼提供）

然而，尼克福瑞離開地球，而塔洛斯取代了他的位置，意味著宇宙發生了嚴重事件，尼克福瑞可能正在秘密籌備「天劍局」（S.W.O.R.D），也就是太空版的神盾局，對付今後薩諾斯規模的「宇宙級威脅」，這段畫面應是鋪陳未來漫威電影宇宙第4階段的《永恆族》或是《驚奇隊長2》。此外，粉絲一直期待史克魯爾人最著名的「秘密入侵」事件，或許也有機會在未來翻拍成真。

畫面曝光！未穿防具跳入鱷魚池　悲痛父奪回「2歲愛女頭顱」

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