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鄭人碩《拳力以父》無酬義演！視障孩童「黑暗中揮出人生第一拳」　

記者洪文／綜合報導

藝人鄭人碩剛以電影《寒單》命運坎坷、遭炸傷手的「阿義」一角，提名本屆台北電影獎最佳男主角，拍攝新片《拳力以父》讓他首度體悟到肢障朋友的生活的不便與壓力，因此當公益邀約一來，他便二話不說滿口答應。他5日赴四川成都拍攝公益MV，並擔任「一日拳擊教練」，便將自己在片中獲得的滿滿的父愛與夢想，全都奉獻給「成都特殊教育學校」30多位殘疾同學。

▲▼鄭人碩登陸做公益《拳力以父》溫暖殘疾孩童心。（圖／海鵬提供）

▲鄭人碩登陸做公益，溫暖殘疾孩童心。（圖／海鵬提供，以下同）

這些孩童有的視障、有的瘖啞，卻對這位台灣「角頭」來上課充滿期待，「碩哥，碩哥」聲不絕而耳。令人感動的是，由於每個孩子狀況及程度不一，鄭人碩十分有耐心地教他們拳擊，當視障孩子因為看不見、不敢放膽揮拳，他便拉起他們的手向前感受，大膽在黑暗中揮出他們人生的第一拳。他的耐心與貼心，讓現場老師們看在眼裡，感動在心裡。

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▲▼鄭人碩登陸做公益《拳力以父》溫暖殘疾孩童心。（圖／海鵬提供）

由於和這些殘疾學童混熟，鄭人碩後來還陪他們一起做紙風車。這原本不在MV的拍攝計畫中，卻因為彼此的好感情，導演臨時決定邀鄭人碩入鏡，他也爽快答應，還一口氣做了好多紙風車送給小朋友。電影《拳力以父》這曲公益MV，邀請了李宇春主唱，鄭人碩主演，選在「成都特殊教育學校」實地拍攝，並邀請該校師生真實入鏡。

▲▼鄭人碩登陸做公益《拳力以父》溫暖殘疾孩童心。（圖／海鵬提供）

其實鄭人碩5月赴成都拍攝新戲《摩天大樓》至今，每天行程滿檔，不僅拍攝該公益MV，甚至犧牲睡眠時間無酬義演。他昨夜只睡3小時，看到小朋友們見到他滿臉興奮與期待，讓他一掃疲憊、瞬間精神奕奕。由於父親曾是武術教練，他演來有模有樣，學校女老師都忍不住讚嘆：「教練好帥喔！」

▲▼鄭人碩登陸做公益《拳力以父》溫暖殘疾孩童心。（圖／海鵬提供）

鄭人碩這次在新片《拳力以父》飾演一名先天性左手殘缺的拳擊手「余生」，從小以「拳王泰森」為榜樣，立志踏上拳擊之路。但由於肢體缺陷、只能獨臂打拳，不僅讓他這個心願備受考驗，逐夢過程更受盡委屈、召人譏笑。最後他在父親（于榮光 飾）傾力支持下克服障礙，並在拳擊場上贏得勝利。

《拳力以父》是個振奮人心的故事，劇情靈感源自真人實事，同時結合美國「獨臂鬥士」尼克紐厄爾（Nick Newell）及大陸知名拳擊手趙先權的奮鬥故事而成。片中父親年輕時曾為照顧殘疾兒子退出拳壇，中年後又為幫兒子圓夢再度復出，感人父子親情讓鄭人碩在拍攝時數度感懷落淚。

《拳力以父》預計於8月底在台灣、大陸兩地同步推出。

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