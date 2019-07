還記得這台紅色重機嗎？　日本神級動畫《AKIRA》31年宣布回歸…全球狂粉暴動

記者陳芊秀/綜合報導

還記得這台紅色重機嗎!這是出自日本動漫神作《AKIRA》(台譯:阿基拉),由漫畫家兼動畫導演大友克洋創作,在全球擁有超高評價,並且要開拍好萊塢版真人電影,而導演在電影上映前宣布重大消息,《AKIRA》將推出全新動畫,消息一出立刻成為全球熱搜焦點。

▲《AKIRA》發表至今31年,作者大友克洋宣布全新動畫回歸。(圖/翻攝自推特)

《AKIRA》以日本東京發生大爆炸為舞台,飛車黨少年「鐵雄」被抓去做實驗,被激發出驚人的超能力量,男主角「金田正太郎」為了救回好友展開生死博鬥。故事涉及人體實驗、世界毀滅等科幻元素,從日本紅到全世界,男主角一身紅衣,騎著紅色重機在街頭飆車,還有經典的「倒退嚕」帥氣身影,更是牢牢記在動漫迷心中。

▲《AKIRA》紅色重機倒退嚕是經典場景。(圖/翻攝自推特)

大友克洋在1988年發表《AKIRA》,被漫畫界視為SD動畫的金字塔作品,加上全球人氣度高,傳奇程度沒有作品可以超越。巧的是故事時代設定是31年後的2019年,作者正好在這一年宣布2個重大企劃,一個是推出全新動畫電影《ORBITAL ERA》,第二個是推出《AKIRA》全新動畫,在美國洛杉磯的「2019 Anime Expo」活動中,大螢幕出現斗大片名「AKIRA」,震撼全場媒體和觀眾。

▲大友克洋製作全新動畫電影《ORBITAL ERA》。(圖/翻攝自推特)

▲《AKIRA》以全新動畫回歸,。(圖/翻攝自推特)



網友對《AKIRA》全新動畫充滿期待,並形容是「鬼之神作」,有人笑虧「拿電影作畫程度來要求動畫版,工作人員會死吧!」也有人激動「終於等到這一天了!」熱搜指數一度衝上世界第二高。

▲《AKIRA》製作全新動畫,登上世界熱搜第二高。(圖/翻攝自推特)

此外,《AKIRA》作品的「神預言」也受到粉絲推崇,因為故事以2019年的新東京為舞台,且2020年正要舉辦奧運,正好現在的情況吻合,令動漫粉嘖嘖稱奇。原作已經被翻拍好萊塢版真人電影,其中一位監製是影帝李奧納多狄卡皮歐,全片將在加州拍攝,電影據傳在2021年上映。

"#Akira is coming back!"

"We do want to bring Akira back..."

"It's not a sequel."

"Akira has 6 volumes. We sort of want to take it in more...yeah, that's all I can say."#katsuhirootomo #AnimeExpo2019 pic.twitter.com/zyGOjpkjeg