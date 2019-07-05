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還記得這台紅色重機嗎？　日本神級動畫《AKIRA》31年宣布回歸…全球狂粉暴動

記者陳芊秀／綜合報導

還記得這台紅色重機嗎！這是出自日本動漫神作《AKIRA》（台譯：阿基拉），由漫畫家兼動畫導演大友克洋創作，在全球擁有超高評價，並且要開拍好萊塢版真人電影，而導演在電影上映前宣布重大消息，《AKIRA》將推出全新動畫，消息一出立刻成為全球熱搜焦點。

▲▼《AKIRA》31年宣布全新動畫回歸。（圖／翻攝自推特）

▲《AKIRA》發表至今31年，作者大友克洋宣布全新動畫回歸。（圖／翻攝自推特）

《AKIRA》以日本東京發生大爆炸為舞台，飛車黨少年「鐵雄」被抓去做實驗，被激發出驚人的超能力量，男主角「金田正太郎」為了救回好友展開生死博鬥。故事涉及人體實驗、世界毀滅等科幻元素，從日本紅到全世界，男主角一身紅衣，騎著紅色重機在街頭飆車，還有經典的「倒退嚕」帥氣身影，更是牢牢記在動漫迷心中。

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▲▼《AKIRA》紅色重機倒退嚕是經典場景。（圖／翻攝自推特）

▲《AKIRA》紅色重機倒退嚕是經典場景。（圖／翻攝自推特）

大友克洋在1988年發表《AKIRA》，被漫畫界視為SD動畫的金字塔作品，加上全球人氣度高，傳奇程度沒有作品可以超越。巧的是故事時代設定是31年後的2019年，作者正好在這一年宣布2個重大企劃，一個是推出全新動畫電影《ORBITAL ERA》，第二個是推出《AKIRA》全新動畫，在美國洛杉磯的「2019 Anime Expo」活動中，大螢幕出現斗大片名「AKIRA」，震撼全場媒體和觀眾。

▲▼《AKIRA》31年宣布全新動畫回歸。（圖／翻攝自推特）

▲大友克洋製作全新動畫電影《ORBITAL ERA》。（圖／翻攝自推特）

▲▼《AKIRA》31年宣布全新動畫回歸。（圖／翻攝自推特）

▲《AKIRA》以全新動畫回歸，。（圖／翻攝自推特）

網友對《AKIRA》全新動畫充滿期待，並形容是「鬼之神作」，有人笑虧「拿電影作畫程度來要求動畫版，工作人員會死吧！」也有人激動「終於等到這一天了！」熱搜指數一度衝上世界第二高。

▲▼《AKIRA》31年宣布全新動畫回歸。（圖／翻攝自推特）

▲《AKIRA》製作全新動畫，登上世界熱搜第二高。（圖／翻攝自推特）

此外，《AKIRA》作品的「神預言」也受到粉絲推崇，因為故事以2019年的新東京為舞台，且2020年正要舉辦奧運，正好現在的情況吻合，令動漫粉嘖嘖稱奇。原作已經被翻拍好萊塢版真人電影，其中一位監製是影帝李奧納多狄卡皮歐，全片將在加州拍攝，電影據傳在2021年上映。

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