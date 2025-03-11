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台灣中心被控賑災款不知去向　吳鳳「收過合作聯絡」怒：丟台人臉

記者蔡宜芳／綜合報導

民間人道組織「台灣雷伊漢勒世界公民中心」（簡稱台灣中心）以幫助敘利亞難民為目的成立，兩年前也曾為土耳其震災募款。怎料，該組織近日驚爆翻車，被前員工指控沒發放物資、善款不知去向等；而土耳其裔藝人吳鳳11日也對此發聲，坦言曾收到過合作邀請。

外送用▲▼台灣中心被控賑災款不知去向　吳鳳怒：丟台人臉。（圖／翻攝自Facebook／台灣雷伊漢勒世界公民中心、吳鳳 Rifat）

▲台灣中心爆出善款運用爭議，吳鳳11日對此發聲。（圖／翻攝自Facebook／台灣雷伊漢勒世界公民中心、吳鳳 Rifat）

根據《三立新聞》報導，台灣中心兩年前透過平台及自主募款，共募得超過1億4000萬台幣的善款，後來也陸續在社群公開資助災民的畫面。然而，台灣中心的前志工瓦力，向媒體爆料台灣中心在運用善款方面存有疑點，不但沒有將所有物資發放給災民，連收容中繼屋也蓋得十分不完善，聲稱要蓋的44間中繼屋，僅完成了9間。

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身為土耳其人的吳鳳，11日在社群轉發影片，表示自己看了既生氣又難過，並透露說：「兩年前這個人跟我聯絡過，希望我幫忙拍片宣傳募款。」但是當時他和妻子覺得有疑慮，所以並沒有進一步接觸，「現在新聞爆料，原來這麼多台灣人的善款不知道去哪了！他丟台灣人的臉，也傷害不少災民！」吳鳳也表示，駐土耳其台灣代表處目前正在追蹤此事，希望外界多給予關注。

▲▼台灣中心被控賑災款不知去向　吳鳳怒：丟台人臉。（圖／翻攝自Facebook／吳鳳 Rifat）

▲吳鳳坦言收到過台灣中心的聯絡。（圖／翻攝自Facebook／吳鳳 Rifat）

不過，台灣中心在10日便發出聲明澄清，反控瓦力過去因貪污問題被揭發而遭革職，「如今又再度利用造謠手法，結合地方勢力，試圖對我們進行勒索並脅迫執行長退位，未能得償所願，因此轉而報復，發動這場惡意攻擊。我們手上握有相關截圖對話紀錄，清楚顯示他的勒索企圖與不當行為。」

台灣中心強調，自成立以來，他們一直致力於幫助無家可歸、飽受戰爭摧殘的難民，並且在異國土地上面臨種種壓力與資源短缺的挑戰。多年來，他們的努力有目共睹，無數難民因為台灣中心的協助重獲新生。對於瓦力的指控，台灣中心表示這是一場精心策劃的抹黑行動，試圖摧毀他們多年來的努力。

▲▼台灣中心被控賑災款不知去向　吳鳳怒：丟台人臉。（圖／翻攝自Facebook／台灣雷伊漢勒世界公民中心）

▲台灣中心曾在2月底發出律師函。（圖／翻攝自Facebook／台灣雷伊漢勒世界公民中心）

針對瓦力的各項指控，台灣中心逐一反駁。他們指出，實際地震募款金額為9000萬，且過半數款項已用於中心維運，剩餘款項由平台定期定額撥款。關於太陽能板未運作的指控，台灣中心表示當日太陽能板系統正在安裝；至於囤積物資不發放的說法，台灣中心澄清，九成五的物資已送達難民手中，僅剩少量作為未來緊急應變。

最後，台灣中心表示，他們會用事實反擊這些不實指控，並透過法律維護名譽。他們強調，儘管輿論風暴來襲，他們不會因此停下腳步，因為他們的使命是幫助那些仍在黑暗中等待希望的人。台灣中心呼籲大家在面對謠言時保持清醒，並質疑那些製造謊言的人是否真的在乎難民，還是只是利用「吹哨者」的光環包裝自己的私利與惡意。

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台灣中心, 募款, 難民, 善款風波, 吳鳳

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