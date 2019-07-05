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40歲KIMIKO遭嗆「嫁不出去」　1句話高EQ回應讓酸民閉嘴

記者謝艾婷／綜合報導

運動教主KIMIKO長期練舞、運動，打造出窈窕的身材曲線，被稱為「舞蹈界性感女神」的她，也常在Youtube頻道上分享雕塑體態的方法，不料，日前卻有酸民在影片底下留言，而她也用一句話回擊酸民。

▲KIMIKO。（圖／翻攝自Facebook／Dancekimiko）

▲常在臉書上分享運動照的KIMIKO。（圖／翻攝自Facebook／Dancekimiko）

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日前KIMIKO在Facebook上分享了YouTube留言截圖的照片，有一位網友發表了留言：「請用力dislike這個假娃娃的醜弱智」、「感覺像嫁不出去和家裡死人才做的出來的動作。」充滿惡意的留言使KIMIKO親自回覆：「心理生病了，要找正確管道求助～加油。」面對酸民雖然無奈，但她還是帶有耐心的回覆使網友大讚。

而KIMIKO也說道這種事在YouTube頻道上是常常發生的，她更擔心地在臉書寫下：「我常常思考，究竟得經歷過什麼樣的生活，才會說出這樣詛咒式的仇恨言論？」更告訴自己不要受留言影響，令大批網友心疼，而也有粉絲忍不住擔心留言「害怕有一天會直接動手了｣，她則回覆「 我們的確是有收到極可怕的恐嚇訊息&信件」，安全令大家堪憂。

▲KIMIKO。（圖／翻攝自Facebook／Dancekimiko）

▲KIMIKO的好身材令大批網友羨慕。（圖／翻攝自Facebook／Dancekimiko）
  

中醫一把脈驚「妳墮過胎？」　媽轉頭怒瞪...五熊當場慌了

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