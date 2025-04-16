趙露思現身「下巴變尖」又陷整形疑雲！　網諷：尖到可開瓶

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸人氣女星趙露思近日罕見現身北京公開活動，為好友新開的店站台助陣，穿著一身亮眼的大紅抹胸禮服、搭配紅髮造型的她，看起來精神飽滿、狀態良好，不僅主動和現場粉絲打招呼，全程笑容滿面，展現出極高的親和力。這也是她自年初坦承罹患抑鬱症並曝光曾遭前老闆施暴後，少見的公開露面，備受外界矚目。

▲趙露思養病後，除了拍好的節目以外，減少了參加公開活動的次數。（圖／翻攝自趙露思官方微博）

然而，趙露思這次的露面卻也掀起一波整形討論。許多網友在看了她的最新照片與影片後發現，她的臉部線條與過去相比似乎出現明顯變化，尤其是下巴位置變得更加尖銳，從側面看來特別突出，有人甚至留言調侃「下巴可以開啤酒瓶蓋」、「很有科技感」，還有人直言跟網紅「蛇精男」劉梓晨很像，認為她的五官失去了以往的自然感。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲趙露思現況又引起整形討論。（圖／翻攝自微博）

趙露思在2025年初公開一篇長文，提及過去受到精神與身體雙重傷害，控訴前老闆不僅對她拳腳相向，甚至要她支付高額分手費才能解除合約。這段經歷一度讓她陷入憂鬱情緒，甚至出現了憂鬱症軀體化症狀，為此暫時退出螢光幕。經過一段時間的休養後，如今她的狀態似乎漸入佳境，逐步回歸演藝圈。