震撼！24女優同台激戰　「暗黑福原愛」白上咲花羞吐內幕⋯獻給台灣第一次

記者吳睿慈／台北報導

性感成人雜誌JKF於4月封面邀來「笑顏寶藏」白上咲花拍攝，性感詮釋春色滿溢的「花漾蜜語」，身為出道才1年的新人，因有張神似福原愛的明星臉，讓台灣粉絲對這位「暗黑福原愛」印象深刻，這次成為封面女郎直呼榮幸，白上咲花興奮分享「四月對我來說也特別地有意義，因為4月23日正是我出道一週年的紀念日」，先前剛挑戰完24位女優共演的作品，她表示能夠見識到前輩的精湛演出，與有榮焉。

▲白上咲花有「暗黑福原愛」的稱號。（圖／JKF提供）



「暗黑福原愛」白上咲花去年頂著龍頭廠牌S1「超大型新人」頭銜出道，憑藉著甜美氣質的形象和排球隊出身的身材線條，火速擄獲廣大粉絲的心。從新人時期開始，她就展露十足的潛力和企圖心，先前受邀參與所屬廠牌S1的20週年紀念力作《PRECIOUS GIRLS 2024》，集結24位頂級女優共演，令白上咲花見識到前輩們的精湛表現，引導初次共演的她從緊張到進入狀況，成功展現自己最好的模樣。

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白上咲花憶及《PRECIOUS GIRLS 2024》，特別感謝前輩miru的協助，現在的她不斷精進演技，多部作品都於台灣唯一正版平台AV+上奪下「滿分五星」的精彩好評，Instagram不到一年就突破10萬人追蹤。她期許自己未來能像「前AV女帝」三上悠亞一樣，在業界散出耀眼光芒。

▲白上咲花朝偶像三上悠亞道路前進。（圖／JKF提供）



白上咲花說：「我從以前就非常喜歡三上悠亞，除了因為她的關係，讓我認識到TRE台北國際成人展，像是三上悠亞的敬業態度，以及不斷挑戰新領域的作為，更是讓我非常稱羨！所以我在出道之後，就一直把她當作目標，比方積極經營SNS外，也拍攝YouTube影片分享不一樣的自己。希望在未來，我能像三上悠亞一樣，做到讓粉絲們感到驚艷的成就！」

▲白上咲花日前參與24女優同台激戰的大作。（圖／JKF提供）



即將出道滿一週年，白上咲花特別感謝到台灣粉絲的支持，難忘在台灣獻出「第一次」的回憶，「我非常記得在去年的夏天，因為是首次參與TRE台北國際成人展的關係，就擔心很多人不認識自己。但沒想到，不光我在出場時看見好多朋友為我熱烈應援，甚至也來參加攤位活動並支持著我！這些事情，真的讓我感到非常暖心，所以希望未來能夠再多多來到台灣，與支持我的粉絲們創造更多的見面機會。」更多白上咲花訪談內容請見4月號JKF雜誌。