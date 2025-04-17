孫可芳罕見「連說3次火大」 東西路邊被偷…怒揭監視器死角：好會偷？

記者潘慧中／綜合報導

孫可芳儘管要兼顧事業與家庭，仍不時會和粉絲分享生活點滴。沒想到，向來好脾氣的她，16日突然在社群網站發文，並連續說了3次「火大」，吸引不少網友關注。

▲孫可芳被偷東西。（圖／翻攝自Threads／babybean1102）



孫可芳透露，電輔車就停放在公司附近，未料剛買的新雨套馬上被偷走，「雖然還好車沒被偷，但還是很火大欸」，想到就難掩心中怒火，氣得她狂酸：「剛好監視器死角，好會偷？」

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▲孫可芳找不到犯人。（圖／翻攝自Instagram／babybean1102）



關於被竊經驗，孫可芳坦承曾被偷過安全帽，就連朋友機車的抹布和用來掛飲料的39元掛勾也都被偷過，讓她直言「重點不是錢，是很麻煩」，光是想到再買一個可能又會被偷，她就會很火大！

▲▼這不是孫可芳第一次被偷東西。（圖／翻攝自Instagram／babybean1102）



但由於這次遭竊事件，孫可芳難得更新Threads，寫下「火大到好幾個月沒來這裡，好想知道大家都被偷過什麼」，順勢拋出提問與網友互動。

孫可芳Threads全文：



停在公司附近的金馬電輔車

才新買的雨套，被偷了！

雖然還好車沒被偷

但還是很火大欸⋯⋯

剛好監視器死角，好會偷？

以前也被偷過安全帽、

朋友機車的抹布被偷、

還有朋友黏來掛飲料的39元掛鉤被偷

重點不是錢啊

是真的很麻煩

是想到要再買一個，但又可能會再被偷

就～很～火～大

火大到好幾個月沒來這裡又好想知道大家都被偷過什麼！