ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

廖峻「仍在危險期」三度中風腦出血　短暫清醒點頭…最新病況曝光

記者黃庠棻／台北報導

72歲資深藝人廖峻自2018年二度中風後，2023年再因胸動脈瘤動刀，健康狀況一直令粉絲擔心，自行創立粉專「歐吉尚」後，時常會在社群網站上分享近況，怎料卻在今（17）日傳出三度中風的消息。對此，廖峻經紀人也回覆《ETtoday星光雲》他的最新病況。

▲▼廖峻擁有無數戲劇代表作。（圖／翻攝自臉書）

▲廖峻三度中風緊急送醫。（圖／翻攝自臉書）

據了解，廖峻每天一早就會起床，今日一大早外傭發現他並沒有起床，一看才知道他癱軟在床上，不僅意識不清還有尿失禁的情況，因此趕緊叫救護車送往醫院急救，目前他被診斷為中風，還有腦出血的情況，廖峻經紀人回覆《ETtoday星光雲》，目前他仍在危險期。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲廖峻兒子錦德透露證人被騷擾。（圖／翻攝自臉書／錦德）

▲廖峻三度中風緊急送醫。（圖／翻攝自臉書）

經紀人透露廖峻的最新病況，坦言對方還在危險期，目前病況會一直改變，稍早腦出血的狀況有一度止住，但後續又仍有出血的狀況，因此醫生仍在觀察。至於廖峻意識是否清楚，經紀人則表示他稍早有短暫清醒，也有認出經紀人，但目前應該是累了，因此眼睛閉著休息。

▲廖峻三度中風，緊急送醫。（圖／經紀人提供）

▲廖峻三度中風，緊急送醫。（圖／經紀人提供）

不僅如此，經紀人也表示雖然廖峻目前仍在危險期，但與醫生溝通過後，只要把腦出血止住、腦壓控制住，檢查過後就可以送到加護病房，醫生透露「只要能止住就沒問題」，現在由經紀人陪伴在身邊。

▲廖峻三度中風，緊急送醫。（圖／經紀人提供）

▲廖峻三度中風，緊急送醫。（圖／經紀人提供）

此外，經紀人也分享廖峻粉專「歐吉尚」轉發自己生病的消息，其實是有經過本人同意，在廖峻稍早清醒的時候有詢問他的意見，當時他微微點頭表示贊同，經紀人強調「與其被民眾拍，倒不如由我們公布他生病的消息，畢竟病人的尊嚴還是要顧」，相當尊重廖峻。

▲廖峻已打完第一劑莫德納疫苗。（圖／翻攝自Facebook／廖峻/錦德）

▲廖峻三度中風，緊急送醫。（圖／翻攝自Facebook／廖峻/錦德）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【很會做人！】載大學生到宿舍被塞小費　司機感動直誇讚

推薦閱讀

孫生「躺救護車擔架」畫面瘋傳！女友崩潰：負責任的男人是什麼樣子

孫生「躺救護車擔架」畫面瘋傳！女友崩潰：負責任的男人是什麼樣子

58歲「波霸」葉子楣罕露面！「挺巨胸穿旗袍」火辣出席曾志偉壽宴

58歲「波霸」葉子楣罕露面！「挺巨胸穿旗袍」火辣出席曾志偉壽宴

S媽爆具俊曄天天去金寶山　跟小S完全走不出來

S媽爆具俊曄天天去金寶山　跟小S完全走不出來

韓千萬YTR「酒後帶去朋友家性侵」被判刑！　身分被挖出…網湧入狂批

韓千萬YTR「酒後帶去朋友家性侵」被判刑！　身分被挖出…網湧入狂批

快訊／24歲板垣瑞生「失聯3個月」　日警發現遺體…生前曾患精神疾病

快訊／24歲板垣瑞生「失聯3個月」　日警發現遺體…生前曾患精神疾病

H級AV女神若菜穗乃宣布引退！　宣告「這次絕對不反悔」

H級AV女神若菜穗乃宣布引退！　宣告「這次絕對不反悔」

夏宇禾遭爆4天約會2男！　前緋聞男友Gino還原真相：可調監視器對質

夏宇禾遭爆4天約會2男！　前緋聞男友Gino還原真相：可調監視器對質

韓籍正妹YTR曬黑圖「準備報警了」　粉絲下單慘收假貨：真的很心疼

韓籍正妹YTR曬黑圖「準備報警了」　粉絲下單慘收假貨：真的很心疼

趙露思現身「下巴變尖」又陷整形疑雲！　網諷：尖到可開瓶

趙露思現身「下巴變尖」又陷整形疑雲！　網諷：尖到可開瓶

劉雨柔懷孕6月訴「孩子的爸完全變了」！一看產檢報告：莫名鼻酸哽咽

劉雨柔懷孕6月訴「孩子的爸完全變了」！一看產檢報告：莫名鼻酸哽咽

震撼！24女優同台激戰　「暗黑福原愛」白上咲花羞吐內幕⋯獻給台灣第一次

震撼！24女優同台激戰　「暗黑福原愛」白上咲花羞吐內幕⋯獻給台灣第一次

廖峻「仍在危險期」三度中風腦出血　短暫清醒點頭…最新病況曝光

廖峻「仍在危險期」三度中風腦出血　短暫清醒點頭…最新病況曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

孫生「躺救護車擔架」畫面瘋傳！女友崩潰：負責任的男人是什麼樣子

58歲「波霸」葉子楣罕露面！「挺巨胸穿旗袍」火辣出席曾志偉壽宴

S媽爆具俊曄天天去金寶山　跟小S完全走不出來

韓千萬YTR「酒後帶去朋友家性侵」被判刑！　身分被挖出…網湧入狂批

快訊／24歲板垣瑞生「失聯3個月」　日警發現遺體…生前曾患精神疾病

H級AV女神若菜穗乃宣布引退！　宣告「這次絕對不反悔」

夏宇禾遭爆4天約會2男！　前緋聞男友Gino還原真相：可調監視器對質

韓籍正妹YTR曬黑圖「準備報警了」　粉絲下單慘收假貨：真的很心疼

趙露思現身「下巴變尖」又陷整形疑雲！　網諷：尖到可開瓶

劉雨柔懷孕6月訴「孩子的爸完全變了」！一看產檢報告：莫名鼻酸哽咽

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

廖峻

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 樂團主唱自認「容易在愛情暈船」　一見琳誼卻嚇醒直喊：完全清醒
  2. 獨／徐乃麟新節目「搭檔2女星」對打胡瓜！來賓錄完累癱　電視台揭播出進度
  3. 民眾直擊！廖峻十多天前還在妖怪村拍戲　今傳中風搶救中
  4. 受蔡依林啟發走上音樂路！　男歌手勇奪2屆歌唱冠軍強勢出道
  5. 妹妹是國民女神…有村藍里自卑「削骨整型」！6年後遭酸劣化反擊了
  6. 金秀賢律師否認沒繳訴訟費！　律師澄清：爆料毫無根據
  7. 隋棠不到3個月胖7kg「體脂卻下降了」！近況照超狂：每天還吃到想吐
  8. 男神町田啓太爆吃「兩人份餐點」還不夠　劇本漢字太多崩潰了
  9. 田馥甄突PO「男友視角」影片超甜！　演唱會前無預警宣布好消息
  10. 台、韓破天荒交流！原子少年2大團首度合作韓星　ROCKY跨海親自道謝

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366