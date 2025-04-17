廖峻「仍在危險期」三度中風腦出血　短暫清醒點頭…最新病況曝光

記者黃庠棻／台北報導

72歲資深藝人廖峻自2018年二度中風後，2023年再因胸動脈瘤動刀，健康狀況一直令粉絲擔心，自行創立粉專「歐吉尚」後，時常會在社群網站上分享近況，怎料卻在今（17）日傳出三度中風的消息。對此，廖峻經紀人也回覆《ETtoday星光雲》他的最新病況。

▲廖峻三度中風緊急送醫。（圖／翻攝自臉書）

據了解，廖峻每天一早就會起床，今日一大早外傭發現他並沒有起床，一看才知道他癱軟在床上，不僅意識不清還有尿失禁的情況，因此趕緊叫救護車送往醫院急救，目前他被診斷為中風，還有腦出血的情況，廖峻經紀人回覆《ETtoday星光雲》，目前他仍在危險期。

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▲廖峻三度中風緊急送醫。（圖／翻攝自臉書）

經紀人透露廖峻的最新病況，坦言對方還在危險期，目前病況會一直改變，稍早腦出血的狀況有一度止住，但後續又仍有出血的狀況，因此醫生仍在觀察。至於廖峻意識是否清楚，經紀人則表示他稍早有短暫清醒，也有認出經紀人，但目前應該是累了，因此眼睛閉著休息。

▲廖峻三度中風，緊急送醫。（圖／經紀人提供）

不僅如此，經紀人也表示雖然廖峻目前仍在危險期，但與醫生溝通過後，只要把腦出血止住、腦壓控制住，檢查過後就可以送到加護病房，醫生透露「只要能止住就沒問題」，現在由經紀人陪伴在身邊。

▲廖峻三度中風，緊急送醫。（圖／經紀人提供）

此外，經紀人也分享廖峻粉專「歐吉尚」轉發自己生病的消息，其實是有經過本人同意，在廖峻稍早清醒的時候有詢問他的意見，當時他微微點頭表示贊同，經紀人強調「與其被民眾拍，倒不如由我們公布他生病的消息，畢竟病人的尊嚴還是要顧」，相當尊重廖峻。

▲廖峻三度中風，緊急送醫。（圖／翻攝自Facebook／廖峻/錦德）