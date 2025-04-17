ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

徐瑋吟難得關濾鏡！卸妝「全素顏」真面目現形 不P長這樣：已哭

記者潘慧中／綜合報導

鮪魚（徐瑋吟）儘管生活忙碌，仍不時會與粉絲分享日常點滴。她最近便在社群網站上傳一張用iPhone原相機拍攝的全素顏照，30歲的真實膚況讓不少網友為之驚艷。

▲▼鮪魚,徐瑋吟。（圖／翻攝自Threads／weiyin.com.tw）

▲鮪魚大方分享素顏無修圖照。（圖／翻攝自Threads／weiyin.com.tw）

徐瑋吟透露因經紀人臨時要求使用原相機拍攝無濾鏡狀態的素顏照，結果發現自己最近的養膚效果很棒，「光澤度、平滑度、色差部分真的給自己掌聲鼓勵」，雖然黑眼圈仍在努力改善中，但整體膚況已讓她相當滿意了，「iPhone 15 pro內建原相機能長這樣已哭。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鮪魚平常積極養膚。（圖／翻攝自Facebook／徐瑋吟鮪魚）

徐瑋吟強調，這樣的成果並非來自頻繁的醫美療程，而是長久以來紮實的保養積累，「最少6、7年沒偷吃步打皮膚雷射的療程」，僅在對抗地心引力方面偶爾借助輪廓緊實的儀器，大多數時間皆靠日常保養維持肌膚健康。

▲鮪魚最少7年沒打皮膚雷射的療程。（圖／翻攝自Instagram／weiyin.com.tw）

針對保養心得，徐瑋吟鼓勵大家「花時間了解自己的膚況」，她強調根據不同時期選擇合適的保養品，加上飲食調整，才能真正養出理想膚質。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

牠是被 #槍殺 ！ #海豚 擱淺亡 解剖揭「頸椎、頭部各中1槍」

推薦閱讀

孫生「躺救護車擔架」畫面瘋傳！女友崩潰：負責任的男人是什麼樣子

孫生「躺救護車擔架」畫面瘋傳！女友崩潰：負責任的男人是什麼樣子

58歲「波霸」葉子楣罕露面！「挺巨胸穿旗袍」火辣出席曾志偉壽宴

58歲「波霸」葉子楣罕露面！「挺巨胸穿旗袍」火辣出席曾志偉壽宴

S媽爆具俊曄天天去金寶山　跟小S完全走不出來

S媽爆具俊曄天天去金寶山　跟小S完全走不出來

快訊／24歲板垣瑞生「失聯3個月」　日警發現遺體…生前曾患精神疾病

快訊／24歲板垣瑞生「失聯3個月」　日警發現遺體…生前曾患精神疾病

韓千萬YTR「酒後帶去朋友家性侵」被判刑！　身分被挖出…網湧入狂批

韓千萬YTR「酒後帶去朋友家性侵」被判刑！　身分被挖出…網湧入狂批

H級AV女神若菜穗乃宣布引退！　宣告「這次絕對不反悔」

H級AV女神若菜穗乃宣布引退！　宣告「這次絕對不反悔」

夏宇禾遭爆4天約會2男！　前緋聞男友Gino還原真相：可調監視器對質

夏宇禾遭爆4天約會2男！　前緋聞男友Gino還原真相：可調監視器對質

劉雨柔懷孕6月訴「孩子的爸完全變了」！一看產檢報告：莫名鼻酸哽咽

劉雨柔懷孕6月訴「孩子的爸完全變了」！一看產檢報告：莫名鼻酸哽咽

韓籍正妹YTR曬黑圖「準備報警了」　粉絲下單慘收假貨：真的很心疼

韓籍正妹YTR曬黑圖「準備報警了」　粉絲下單慘收假貨：真的很心疼

趙露思現身「下巴變尖」又陷整形疑雲！　網諷：尖到可開瓶

趙露思現身「下巴變尖」又陷整形疑雲！　網諷：尖到可開瓶

廖峻三度中風病床照曝光！　兒子喊話「不要轉傳」：沒經過家人同意

廖峻三度中風病床照曝光！　兒子喊話「不要轉傳」：沒經過家人同意

震撼！24女優同台激戰　「暗黑福原愛」白上咲花羞吐內幕⋯獻給台灣第一次

震撼！24女優同台激戰　「暗黑福原愛」白上咲花羞吐內幕⋯獻給台灣第一次

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

孫生「躺救護車擔架」畫面瘋傳！女友崩潰：負責任的男人是什麼樣子

58歲「波霸」葉子楣罕露面！「挺巨胸穿旗袍」火辣出席曾志偉壽宴

S媽爆具俊曄天天去金寶山　跟小S完全走不出來

快訊／24歲板垣瑞生「失聯3個月」　日警發現遺體…生前曾患精神疾病

韓千萬YTR「酒後帶去朋友家性侵」被判刑！　身分被挖出…網湧入狂批

H級AV女神若菜穗乃宣布引退！　宣告「這次絕對不反悔」

夏宇禾遭爆4天約會2男！　前緋聞男友Gino還原真相：可調監視器對質

劉雨柔懷孕6月訴「孩子的爸完全變了」！一看產檢報告：莫名鼻酸哽咽

韓籍正妹YTR曬黑圖「準備報警了」　粉絲下單慘收假貨：真的很心疼

趙露思現身「下巴變尖」又陷整形疑雲！　網諷：尖到可開瓶

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鮪魚, 徐瑋吟

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 一口氣取消4場演出…郎祖筠認了「疫情後很辛苦」曝劇團經濟狀況
  2. 「人類滅絕時間表已啟動」　《28年毀滅倒數》驚悚預告曝光   
  3. 黑男新婚妻突檢查手機！搜「關鍵字」找約砲證據　他見紀錄狂冒汗
  4. 修杰楷傳跳槽蕭敬騰後首露面！強調「重心在台灣」公開放閃賈靜雯
  5. 潘君侖約會前女團成員「認了是對象」！　揭兩人共同點...感情狀況曝光
  6. 直擊／IVE抵台高清圖看這！驚喜現身大廳　粉絲嚇歪：我都沒拍到，但好幸福
  7. 潘信維爆「錄音室的酒被大咖歌王喝光」　超展開結局曝光！
  8. 《黑澀會》米奇32週零孕吐　照鏡驚覺變漂亮：懷孕好幸福
  9. 廖峻病床照遭曝…兒不滿開嗆！　經紀人吐原因：他進醫院前還惦記
  10. 鬼鬼產後3個月狂甩14kg！　曝光「超狠減肥菜單」放話：還要再瘦

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366