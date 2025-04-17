徐瑋吟難得關濾鏡！卸妝「全素顏」真面目現形 不P長這樣：已哭

記者潘慧中／綜合報導

鮪魚（徐瑋吟）儘管生活忙碌，仍不時會與粉絲分享日常點滴。她最近便在社群網站上傳一張用iPhone原相機拍攝的全素顏照，30歲的真實膚況讓不少網友為之驚艷。

▲鮪魚大方分享素顏無修圖照。（圖／翻攝自Threads／weiyin.com.tw）



徐瑋吟透露因經紀人臨時要求使用原相機拍攝無濾鏡狀態的素顏照，結果發現自己最近的養膚效果很棒，「光澤度、平滑度、色差部分真的給自己掌聲鼓勵」，雖然黑眼圈仍在努力改善中，但整體膚況已讓她相當滿意了，「iPhone 15 pro內建原相機能長這樣已哭。」

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▲鮪魚平常積極養膚。（圖／翻攝自Facebook／徐瑋吟鮪魚）



徐瑋吟強調，這樣的成果並非來自頻繁的醫美療程，而是長久以來紮實的保養積累，「最少6、7年沒偷吃步打皮膚雷射的療程」，僅在對抗地心引力方面偶爾借助輪廓緊實的儀器，大多數時間皆靠日常保養維持肌膚健康。

▲鮪魚最少7年沒打皮膚雷射的療程。（圖／翻攝自Instagram／weiyin.com.tw）



針對保養心得，徐瑋吟鼓勵大家「花時間了解自己的膚況」，她強調根據不同時期選擇合適的保養品，加上飲食調整，才能真正養出理想膚質。