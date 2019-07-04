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《爸爸》諾一8歲帥臉超越老爸！　搭女同學合唱…驚見「超萌身高差」

記者陳芊秀／綜合報導

親子實境節目《爸爸去哪兒》讓眾多小小星二代爆紅，其中金馬影帝劉燁帶兒子諾一參加第三季，混血外型、可愛個性受到觀眾喜愛。節目結束至今4年，兒子近照曝光，帥氣臉蛋風靡大批網友。

▲▼諾一合唱照片曝光，帥氣臉蛋被讚比老爸帥。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂） 

▲諾一和爸爸劉燁參加《爸爸去哪兒》第三季，父子互動受到觀眾喜愛。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂、劉燁）

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諾一現年8歲，繼承爸爸和法籍媽媽的神基因，從小就有圓溜大眼、五官深邃，超高顏值圈了無數粉絲。他最近和同學合照的畫面曝光，身穿藍色Polo衫，和身邊女同學共用一個麥克風，唱歌神情相當認真，和女同學站在一起時，還有最萌身高差，最後還被捕捉到嘟嘴模樣，臉蛋又比4年前更加帥氣。

▲▼諾一合唱照片曝光，帥氣臉蛋被讚比老爸帥。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲諾一近照曝光，和同學一起合唱。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲▼諾一合唱照片曝光，帥氣臉蛋被讚比老爸帥。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲諾一濃眉大眼，唱到最後露出嘟嘴表情。（圖／翻攝自微博／新浪綜藝）

▲▼諾一合唱照片曝光，帥氣臉蛋被讚比老爸帥。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲諾一和女同學站在一起，出現最萌身高差。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

網友比對諾一和爸爸劉燁的童年照，五官宛若複製貼上，眾人稱讚「跟爸爸小時候一模一樣，超帥氣」、「老劉小劉都好帥」、「這五官真的好精緻！」粉絲高喊「姐姐等你20年」，還有人覺得諾一激似陳冠希，狂讚「太帥了」、「這是我頭一次見到比他爸帥多了！」

▲▼諾一合唱照片曝光，帥氣臉蛋被讚比老爸帥。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲網友比較劉燁（上）和諾一（下）童年照，稱讚兒子帥過老爸。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

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