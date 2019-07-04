金曲熱搜關鍵字出爐　蔡依林、《玫瑰少年》霸佔冠亞軍

記者蔡琛儀／台北報導

第30屆金曲獎頒獎典禮上周圓滿落幕，根據MyMusic觀察，MyMusic全站關鍵字熱搜次數榜的冠亞軍，分別是蔡依林和紀念葉永鋕的年度歌曲《玫瑰少年》；其次成長幅度最高的熱搜關鍵字，則是新科金曲歌王Leo王，成長2.4倍；年僅22歲的金曲新人「ØZI」搜尋量也成長9成之多，其專輯《ØZI : The Album》點聽率也成長2.5倍。

▲蔡依林和《玫瑰少年》登上關鍵字熱搜冠亞軍。（圖／MyMusic提供）

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頒獎隔天，包括年度專輯獎《Ugly Beauty》、Leo王《無病呻吟有情抒情》、歌后林憶蓮《0》等專輯的點聽率都有超過4成以上成長，其中，最佳演唱組合獎椅子樂團的專輯《Lovely Sunday 樂芙莉聖代》更是翻漲5倍之多。

除了得獎者之外，表演者也是歌迷關注焦點，陳奕迅開場翻唱阿妹的《黑吃黑》大獲好評，帶動原曲點聽率飆漲超過8倍；鄧紫棋帶來一連串網路金曲翻唱，包括曲婉婷《我的歌聲裡》、黃明志《漂向北方》、胡夏《那些年》等，也帶動相關歌曲點聽率成長超過2成以上。而S.H.E演出成軍17年的紀念歌曲《十七》，也讓不少S.H.E粉絲狂刷原曲，帶動該曲點聽率有1.3倍的成長。

▲▼ØZI和椅子樂團也因金曲獎獲得更多關注。（圖／MyMusic提供）