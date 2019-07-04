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黃靖倫演自閉症衝金鐘　被說「為戲增肥」曝真相：吸收太好

記者李欣容／綜合報導

黃靖倫在三立電視劇《天之蕉子》中飾演自閉症患者，不少觀眾都對他的演技為之驚艷，連導演馮凱都點頭說好，還表示要幫他報名金鐘男配角獎，黃靖倫圓潤的外型被誤以為是為戲增肥，但他卻笑說，其實是劇組伙食太好了。

▲▼ 黃靖倫《天之蕉子》 。（圖／三立提供）

▲黃靖倫在《天之蕉子》飾演自閉症患者。（圖／三立提供）

對於黃靖倫演的自閉症角色，馮凱放話要幫他報名明年金鐘男配角，讓他開心好幾天，黃靖倫在劇中和大牙談戀愛，但他卻說很怕跟大牙對戲，因為每次跟她對戲台詞都很多，而且還要哭，「我怕我講錯重來他就白留眼淚，你知道留眼淚一直哭是很累的事情。」

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黃靖倫不喜歡拍哭戲，「因為我不喜歡哭，然後平時壓抑，所以會覺得沒有辦法完全釋放出來。」私下他沒有青梅竹馬，但曾在國小時暗戀一個女生到高中，卻因為當時心態沒準備好，遲遲沒進一步發展，等長大後發現女孩已不是心中所想，便不了了之。

▲楊子儀、吳怡霈、陳謙文、楊小黎、唐豐《天之蕉子》首映會，黃靖倫、大牙。（圖／三立提供）

▲黃靖倫怕跟大牙拍戲。（圖／三立提供）

黃靖倫為角色犧牲不少，微胖的體態讓網友以為他為了造型刻意增肥，黃靖倫幽默表示，「本人很想說是為戲增肥啦，但是其實是拍戲的福利太好了，但大家都一起吃，卻因每個人身體構造是不一樣，吸收構造也不一樣，結果別人都沒胖，只有我胖了。」

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天之蕉子, 黃靖倫, 大牙, 馮凱

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