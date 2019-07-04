認定朱麗倩！　劉德華「要永遠在一起」罕曝藏愛22年心聲

記者傅家妤／綜合報導

香港天王劉德華與老婆朱麗倩結婚11年，育有一女Hanna（劉向蕙），多年來他對妻女的隱私保護到家，罕見提及與老婆的感情，透露兩人在1997年確定了對方就是彼此的終身伴侶，就從來沒想過要分開，多年來也從未大聲吵架，好感情讓人稱羨。

▲劉德華過去鮮少在鏡頭前提及與太太的感情事。（圖／CFP）

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劉德華近來受邀上陸綜《魯豫有約一日行》，他在訪談中提及因為受到老婆、小孩的影響，才決定吃素，至今已經吃了6年，而老婆則吃了近15年，即便在懷孕期間也不例外。他與老婆在1986年相識，2008年決定結婚，而在這段期間，兩人從未公開過戀情，而朱麗倩也一直默默地當他背後的女人，多年來也毫無怨言。

▲劉德華認定朱麗倩後就沒想過分開。（圖／翻攝自YouTube／能量傳播官方頻道）

對此，劉德華也深受感動並笑言：「她一定是更愛我。」他透露自己1997年就已經認定了對方，因此就暗自下定決心不讓對方受到傷害：「我覺得只要你選擇一個人，就是比如我選了妳，就是在一起的那一天往後，盡量不要傷害到（妳）就可以。」而他真的做到了，即便到了婚後，小倆口也從未大聲吵架，有意見上的摩擦時，他就會用寫信的方式，將不滿寫下交給對方，但老婆從來沒有回信過，對此，他忍不住抱怨：「我甚至懷疑她有沒有看。」

▲劉德華與老婆的感情非常好，相守超過20年，如今依舊恩愛。（圖／翻攝自YouTube／能量傳播官方頻道）

至於兩人2008年宣布婚訊至今，兩人從未舉辦過婚禮，被主持人問及「是否會覺得虧欠老婆一個婚禮？」劉德華笑言自己與妻子在家經常會談及此事，「我們常常說，沒做，我們兩個人講一講就覺得很土。」因此一直都未有付諸行動。

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