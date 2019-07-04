ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

認定朱麗倩！　劉德華「要永遠在一起」罕曝藏愛22年心聲

記者傅家妤／綜合報導

香港天王劉德華與老婆朱麗倩結婚11年，育有一女Hanna（劉向蕙），多年來他對妻女的隱私保護到家，罕見提及與老婆的感情，透露兩人在1997年確定了對方就是彼此的終身伴侶，就從來沒想過要分開，多年來也從未大聲吵架，好感情讓人稱羨。

▲▼劉德華。（圖／CFP）

▲劉德華過去鮮少在鏡頭前提及與太太的感情事。（圖／CFP）

請繼續往下閱讀...

劉德華近來受邀上陸綜《魯豫有約一日行》，他在訪談中提及因為受到老婆、小孩的影響，才決定吃素，至今已經吃了6年，而老婆則吃了近15年，即便在懷孕期間也不例外。他與老婆在1986年相識，2008年決定結婚，而在這段期間，兩人從未公開過戀情，而朱麗倩也一直默默地當他背後的女人，多年來也毫無怨言。

▲▼劉德華。（圖／翻攝自IG／映藝文化娛樂有限公司、CFP﻿、翻攝自YouTube／能量传播官方频道）

▲劉德華認定朱麗倩後就沒想過分開。（圖／翻攝自YouTube／能量傳播官方頻道）

對此，劉德華也深受感動並笑言：「她一定是更愛我。」他透露自己1997年就已經認定了對方，因此就暗自下定決心不讓對方受到傷害：「我覺得只要你選擇一個人，就是比如我選了妳，就是在一起的那一天往後，盡量不要傷害到（妳）就可以。」而他真的做到了，即便到了婚後，小倆口也從未大聲吵架，有意見上的摩擦時，他就會用寫信的方式，將不滿寫下交給對方，但老婆從來沒有回信過，對此，他忍不住抱怨：「我甚至懷疑她有沒有看。」

▲▼劉德華。（圖／翻攝自IG／映藝文化娛樂有限公司、CFP﻿、翻攝自YouTube／能量传播官方频道）

▲劉德華與老婆的感情非常好，相守超過20年，如今依舊恩愛。（圖／翻攝自YouTube／能量傳播官方頻道）

至於兩人2008年宣布婚訊至今，兩人從未舉辦過婚禮，被主持人問及「是否會覺得虧欠老婆一個婚禮？」劉德華笑言自己與妻子在家經常會談及此事，「我們常常說，沒做，我們兩個人講一講就覺得很土。」因此一直都未有付諸行動。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！
 

口內扁桃腺結石！他用棉花棒狂戳 下秒「超噁黃漿粒」爆出大噴射

推薦閱讀

強尼戴普公開「前妻帶男人回家」畫面　小王爆是金球獎影帝！

強尼戴普公開「前妻帶男人回家」畫面　小王爆是金球獎影帝！

《玩命9》幕後照曝光　一看「馮迪索手放這」網驚：莉蒂懷孕了？

《玩命9》幕後照曝光　一看「馮迪索手放這」網驚：莉蒂懷孕了？

威廉妹妹懷孕了！　一聽到「二寶性別」她當場哭出來

威廉妹妹懷孕了！　一聽到「二寶性別」她當場哭出來

快訊／陳艾琳訂婚了！　挺5月肚「完成文定」婚期曝光

快訊／陳艾琳訂婚了！　挺5月肚「完成文定」婚期曝光

《陰屍路》第10季還在拍…原著漫畫停刊了！　16年連載閃電大結局

《陰屍路》第10季還在拍…原著漫畫停刊了！　16年連載閃電大結局

奚夢瑤爆「彩排被求婚」遭批作秀　好友親睹全過程…還原真相

奚夢瑤爆「彩排被求婚」遭批作秀　好友親睹全過程…還原真相

《花木蘭》重要角色被取代！　經典歌也爆消失…導演揭真相

《花木蘭》重要角色被取代！　經典歌也爆消失…導演揭真相

流感取消個唱…遭酸「投資你虧錢」　劉德華認很受傷：我看清了！

流感取消個唱…遭酸「投資你虧錢」　劉德華認很受傷：我看清了！

昆凌一個迴旋踢「瓶蓋轉開了」　挑戰畫面曝光…連點名「4大咖」

昆凌一個迴旋踢「瓶蓋轉開了」　挑戰畫面曝光…連點名「4大咖」

《蜘蛛人：離家日》史丹李出現？　導演解答…曝「做這決定」原因

《蜘蛛人：離家日》史丹李出現？　導演解答…曝「做這決定」原因

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！　躲了2周暴瘦7kg…憔悴失魂慘況曝光

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！　躲了2周暴瘦7kg…憔悴失魂慘況曝光

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」　4年神仙婚姻網驚：好久沒互動

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」　4年神仙婚姻網驚：好久沒互動

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！　躲了2周暴瘦7kg…憔悴失魂慘況曝光

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」　4年神仙婚姻網驚：好久沒互動

正妹女星驚傳遭性侵槍殺！　「全裸陳屍橋下」路人嚇報警…揪離譜真相怒了

《玩很大》小鬼認：小隊長乏了　1年後近拍「身體變化」網驚：差好多！

《炮仔聲》演員梳化中「毛巾沒遮住」露點！　吳婉君PO出照片：都給你贏

蕾菈突宣布「要嫁了！」　見面第1天衝拍婚紗…185cm男模「接受小孩」

宋仲基婚變「哥哥3舉動」洩端倪！　IG限時動態4個字暗譙

謝忻爆瘦7kg…閨蜜女星認了失聯！　私下「最愛拿阿翔開她玩笑」

小18歲老公超猛「精蟲數超標6倍」！　43歲咸素媛拼死才生完…一驗孕崩潰大哭

蔡依林深夜私房照！往下看…掉出「渾圓翹臀」S曲線被看光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

劉德華, 朱麗倩

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 王凱消失一年暴瘦8公斤！膽結石發作險送命「媽以為中邪」
  2. 幫言承旭開路…叫民眾滾！　名導道歉「讓他背鍋了」真相曝光
  3. LEO王休學了才講！媽保證：老實說我就不生氣　害怕被抓包先招了
  4. 他們是同人！《阿爾罕》他有演《WWW》　「男神的師弟」背景曝光
  5. 蕭敬騰婚禮獻唱！認了「有想婚衝動」　新娘聽歌感動哭了　
  6. 13歲李嫣自拍亮歐元大鈔：叫我李十萬！　王菲女兒「炫富私生活」被挖出
  7. 金曲熱搜關鍵字出爐　蔡依林、《玫瑰少年》霸佔冠亞軍
  8. 黃靖倫演自閉症衝金鐘　被說「為戲增肥」曝真相：吸收太好
  9. 《蜘蛛人：離家日》上映首日全台票房4000萬！PTT刷爆激推：看得好過癮
  10. ØZI奪金曲最佳新人獎...利菁「有點傷心」　突轉頭捂胸口：沒有謝謝我

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366