No.1金宇碩便利貼滿到牆壁！《101》粉絲必訪燈箱巡禮在這站

主聽韓樂，副玩首爾專家，對韓娛圈不滅的熱情火力，十幾年來大把鈔票花在演..

文／歐蜜

每年春夏季是Mnet推出的《Produce 101》系列時期，也是KPOP粉絲界一大盛事。雖然Mnet把海外粉絲投票的機會取消了（2017年我還有參加投票，只要登入社群網站帳號即可投票），但世界仍舊關注著今年男團的出道氣象。而今年也有一個很特別的應援風潮，就是粉絲會特別到支持的練習生燈箱前留下打氣便利貼，而相對的練習生們也陸續被粉絲們拍到有去自己燈箱前讀留言，還有跟燈箱合照。

▲未成功進入前30名的南東鉉，離開節目後還是拜訪了自己的應援燈箱，親自跟歌迷溫馨道謝。（圖／Instagram／xxl_ppt授權提供)。

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可惜歐蜜特別前往三成站（燈箱應援大站，位於首爾地鐵二號線江南COEX）拍燈箱的當天，錯過了才來過的4個人氣練習生：崔秉燦、李振赫、宋有彬、金國憲。這四位分別來拍自己燈箱時，還造成了不小的騷動，以至於他們需要不停管秩序及請歌迷讓路給搭地鐵的人們。

▲人氣高的Plan A練習生崔秉燦，留言多到臉都要被遮住了！（圖／歐蜜提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

位於名次十幾的練習生都可以人氣那麼旺，那前兩周得到第一名的金宇碩，更是不得了，便利貼多到溢出來！金宇碩燈箱的便利貼活生生就是貼到牆壁上去，粉絲還是超有Sense的把他美麗（？）又帥氣的臉露出來，讓路人方便欣賞。



▲目前第一名練習生，留言多到旁邊牆壁上都有許多便利貼為他應援，但帥氣的臉還是好好地露出來給大家欣賞。（圖／歐蜜提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

當然我們C位的孫東杓也不惶多讓，千禧年後出生的C位少年，還被歌迷用便利貼貼出了不一樣的表情，十分可愛。粉絲還用便利貼拼字為他加油，人氣超高，現場邊拍都還有其他粉絲在寫留言給他。便利貼數量當然也不輸其他哥哥們！

▲可愛的C位孫東杓人氣超高，現場還有許多粉絲不斷為他寫加油便利貼。（圖／歐蜜提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

接下來本周就是大家最期待的新曲分組發表了，6月30日也進行了錄影，據說是非常精采的幾組表演，身為《101》忠實觀眾，歐蜜已經偷偷在推特上不斷看到去錄影的粉絲們爆的雷了（有點犯賤，但真的忍不住）。大家的Pick是誰呢？下面跟大家分享一下歐蜜現場拍的IG Story給大家感受一下三成站燈箱巡禮，希望最後出道的孩子們會是最完美的國民pick！

本文出自外稿作家：歐蜜

2004年迷上Rain、神話後一路不回頭的主聽韓樂，副玩首爾專家，對韓娛圈不滅的熱情火力，十幾年來大把鈔票花在演唱會上，成為走到末路都還要花錢的末路狂花。演唱會經歷：神話、BigBang、TVXQ、2NE1等。看更多請上粉絲頁【美劇韓樂Fanatic】►看更多歐蜜專欄文章