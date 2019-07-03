明星級籃球鬥牛陣容曝光！　修杰楷韋禮安還有這些人

記者蔡琛儀／台北報導

派偉俊（小派）近日受邀和韋禮安、陳彥允、BCW等人組隊，和修杰楷、王家梁、邱宇辰等人的隊伍PK籃球鬥牛，原本小派所屬隊伍一度大落後，但第四局小派射進分數，其後陳彥允等人也陸續得分，雖最後他們還是輸給修杰楷隊伍，但將比數拉到只剩幾分，雖敗猶榮。

▲▼ 派偉俊和韋禮安,陳彥允、BCW等人組隊，對上修杰楷、王家梁等人。（圖／翻攝Instagram／BCW、翻攝臉書／王家梁）

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才剛高中畢業的他，這次比賽看到修杰楷和其他人的身材都練得結實，他自覺身形相較之下單薄很多，因此羨慕不已，所以這次比賽結束後他也再度開啟健身訓練，希望自己可以變得更壯一點，也期望自己可以再長高三公分邁入「180俱樂部」。

賽後他也跟隊友們相約吃宵夜，大家說好未來有機會還有一起打球，小派也特別跟一日隊友陳彥允約定，改天再一起去鬥牛挑一下。BCW也表示很難得能在錄音空檔期間出來打球，還能認識這麼多球友，且還和邱宇辰等人交換了通訊軟體帳號，而BCW除了最近閉關準備新專輯，下週一還要到花蓮參加夏戀嘉年華演出，據悉將和葛西瓦同台合唱新歌。

▲▼ 小派希望可以利用暑假好好鍛鍊身體。（圖／杰威爾提供）