▲泰劇《吹落的樹葉》玫瑰之吻紅到海外，成為大陸微博熱搜話題。（圖／翻攝自YouTube／One31）

記者陳芊秀／綜合報導

泰劇狗血神劇《吹落的樹葉》持續熱播中，人氣更從泰國夯到海外，攻下泰網推特，以及大陸微博熱搜榜。該劇繼前次壁咚之吻淪陷不倫戀，最新一集播出「玫瑰之吻」，正式挑起正宮怒火，再度讓觀眾興奮破表。

《吹落的樹葉》描述主角變性成美女妮娜（Nira），回泰國準備向親生父親復仇，過程中情不自禁愛上姑父，多次拒絕仍被壁咚告白，兩人激吻宣洩內心悸動，雙雙陷入不倫戀。平采娜（Baifern）扮演變性美女，從化妝師又出道當模特兒，臨時被叫上場走秀，身穿白紗高衩開到腰部，裙子一掀開是超短白色熱褲，外洩逆天長腿。

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▲平采娜在《吹落的樹葉》扮演變性美女妮娜，身穿白紗走秀，開高衩設計大露長腿。（圖／翻攝自YouTube／One31）

舞台時走秀到一半突然在舞台跪下，面前是姑父和親生爸爸，先低頭親吻一朵玫瑰，接著將花遞給姑父，眼神撩人，姑父收下花後也回吻玫瑰，兩人互動震驚全場觀眾，媒體全湧來拍照。她因此爆紅成為話題人物，同時撩漢舉動讓正宮姑姑大爆走，在後台被警告「妳給花的人是我老公」，低聲回嗆：「他收了花也表示有心」，引起姑姑尖叫，自己也遭潑水羞辱，為此斷開和姑父所有聯繫，但是淪陷得感情找不到人傾訴，崩潰地不斷落淚。

▲妮娜突然在舞台上下跪，舞台視角大露美背。（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲平采娜低頭吻玫瑰，POSE性感誘人。（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲妮娜公開獻花給已婚的姑父。（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲姑父忍不住回吻玫瑰。（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲妮娜想復仇又淪陷不倫戀，無人能傾訴崩潰落淚。（圖／翻攝自YouTube／One31）



網友對這段不倫戀又期待又批評，坦言「看泰劇需要把三觀完全拋棄」，還有人淪陷姑父顏值「帥炸了」、「顏值才是王道。」眾人對平采娜走秀白紗狂讚「好仙啊」、「姑父被撩死」、「姑姑又要暴躁尖叫了。」

《吹落的樹葉》中姑姑和姑丈的婚姻破裂，姑父不知侄子變性成美女，在不倫戀中越愛越深。姑姑則是嫉妒成性，為了抓住丈夫的心派人跟拍，再度拉大夫妻裂痕，每集吵架必定拉長音尖叫，還被網友吐槽「好像尖叫雞」、「就喜歡這種狗血淋頭的感覺。」

▲姑姑不知妮娜是姪子，厲聲警告「妳遞花的人，他是我丈夫。」（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲妮娜回嗆「他收下了代表他也有心。」（圖／翻攝自YouTube／One31）



▲姑姑潑水羞辱妮娜。（圖／翻攝自YouTube／One31）



▲姑姑每次嘶吼尖叫，被網友笑虧像尖叫雞。（圖／翻攝自One31 YouTube、ETtoday資料照）



▲《吹落的樹葉》玫瑰之吻。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）