林志穎3歲兒子「手寫字卡」：我是乖寶寶！　字體超端正網驚：筆畫也太多

記者陳芊秀／綜合報導

藝人林志穎和老婆陳若儀育有3個兒子，包括大兒子Kimi，以及雙胞胎兒子Jenson和Kyson，夫妻倆時常分享家庭生活。他近日曬出雙胞兒子舉字牌的照片，PO文「告訴小朋友，有話好好說，說到要做到，我是乖寶寶」，字體工整令粉絲眼睛一亮。

▲林志穎分享雙胞兒子成長點滴，吸引網友關注。（圖／翻攝自臉書／林志穎）

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照片中，3歲兒子Jenson雙手舉著大筆記本，上頭寫著「有話好好說，說到要做到，我是乖寶寶」，最後還加上小愛心。他的字體工整，每個字大小適中，一筆一畫都相當端正，引發眾人好奇「不可能吧，小孩寫的字嗎」、「也太可！這是爸比還是媽咪的字啊」、「好漂亮的字」、「字寫得好工整，字跟人一樣帥」、「字體好漂亮啊！」

▲林志穎3歲兒子舉手寫字卡，字體超工整引來網友關注。（圖／翻攝自微博／林志穎）

部分網友認為是小孩子的筆跡，加上筆記本上寫得是繁體字，讓大陸粉絲驚嘆，「這是寶寶寫的字嗎，太漂亮了」、「我才發現繁體字這麼難寫」、「這個寶寶的字寫得很端正很好」、「這個字也太好看了吧。」粉絲也狂讚林志穎教育成功，「小朋友肯定可以做到的」、「這麼優秀的爸比媽咪教出來的都是乖寶寶。」

▲網驚林志穎兒子字跡工整，稱讚「字寫得很棒。」（圖／翻攝自微博／林志穎）

林志穎和家人定居台北，為了工作時常在全球各地跑透透。他深受已逝父親影響，非常重視陪伴孩子的教育方式，有空一定親送孩子上下學，過去也曬過大兒子Kimi寫功課、雙胞胎兒子學英文的照片，父子溫馨日常被狂讚。

▲林志穎重視陪伴教育。（圖／翻攝自臉書／林志穎）

▲林志穎花很多時間陪兒子上學、做作業。（圖／翻攝自臉書／林志穎）