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艾怡良《聲林》錄到早上7點！　「隔天不敢排工作」

記者關韶文／台北報導

林宥嘉與蕭敬騰再次合體選秀節目《聲林之王2》擔任導師，即將自8月23日晚上九點在《ETtoday新聞雲》重磅登場，2日進棚首錄，飛行導師邀請陶晶瑩、周湯豪、劉雋，而到了晚間錄製第3集時，艾怡良也加入飛行導師陣容，只是沒想到一錄就錄到早上7點！

▲聲林之王首錄記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼《聲林之王2》首錄記者會。（圖／記者林敬旻攝）

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▲聲林之王首錄。（圖／記者林敬旻攝）

艾怡良晚間10點抵達錄影現場，直到快11點才進棚錄製第3集，沒想到這一錄就到了早上7點。由於有了第一季的經驗，知道首集進棚海選時間較長，經紀人也貼心排開隔天工作，就是為了讓艾怡良專心擔任節目評審。

再次擔任《聲林》評審，艾怡良神彩奕奕，「因為很久沒有工作到這個時間，真的是滿特別的體驗，還好隔天沒有排任何工作。」被問到對選手的綜合評價，艾怡良則說，「除了覺得大家會唱以外，其實大家很有才華，很多個人特色，都比唱歌本身來得多很多，覺得滿厲害。」

▲▼金曲30EMI環球慶功宴,艾怡良。（圖／記者李毓康攝）

▲▼艾怡良加入首集飛行導師陣容。（圖／記者李毓康攝）

▲▼金曲30EMI環球慶功宴,艾怡良。（圖／記者李毓康攝）

《聲林之王2》8月23日起每周五晚間9點於ETtoday新聞雲主站、粉絲團、YouTube、App全平台播出，周六晚間8點中天綜合台，周日晚間8點台視播出；『馬來西亞』每周五晚間9點在Astro Go、On Demand，周六晚間6點於AEC、AEC HD頻道播出；『新加坡』每周五晚間9點於E-City都會台播岀；『美洲』美西時間周六晚間8點東森美洲新聞台播岀。

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