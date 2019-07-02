蔡依林報喜「快找到腦公了」　網狂Cue阿信公開…5字甜回應被抓包！

記者陳芊秀／綜合報導

天后蔡依林2日突然「報喜」！她PO文「大膽預測，快找到腦公了」，引發網友高度關注，日前剛奪下金曲30年度歌曲和年度專輯2項大獎，加上和阿信在頒獎禮上深深擁抱，突然預測吸引網友好奇：「緋聞網友變老公了嗎？」

▲蔡依林剛奪下金曲2項大獎，又大喊「快找到腦公了。」（圖／翻攝自蔡依林IG、阿信臉書）

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蔡依林單手遮臉，露出一隻眼睛露出微笑，穿上印有「腦公」2字的黑T恤，並配圖貼文「大膽預測，快找到腦公了。」一句話湧入大批粉絲爭相回應，「大膽預測，緋聞網友是否也可以考慮一下」、「大膽預測，阿信快出現了」、「緋聞網友變腦公嗎」、「腦公是阿人言嗎」、「阿信快點公開了！在一起！在一起！」

▲蔡依林「快找到腦公了」，網友狂問對象是不是阿信。（圖／翻攝自IG／蔡依林）

阿信留言還沒來，已經先被網友發現在另一個地方支持蔡依林。原來天后《怪美的》MV日前曬出一段幕後花絮影片，他來留言稱讚「細節守護者」，被網友直呼「抓到」、「何時跟Jolin在一起」、「這裡也看得到你」、「這不是那位緋聞網友陳信宏嗎？？？加油！」

▲蔡依林MV拍攝祕辛，阿信也來留言被抓包。（圖／翻攝自臉書／Grass Jelly 仙草影像）