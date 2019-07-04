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女星車震戲前直喊「別再說了」金鐘男星自在演出覺得舒服

星光好選喆 簡立喆

「最專業的電影主播」最早從好萊塢特派記者，一路到新聞主播，再回歸最愛的..

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記者王筱筑主播簡立喆／專訪報導

公視再出強檔好戲《噬罪者》，卡司請來金鐘影帝莊凱勛、曹晏豪、夏于喬、蔡淑臻，以及新生代演員蔡瑞雪、金凱德、許孟甯等人，陣容相當堅強。故事以更生人角度去探討，犯錯的人在罪後如何重生，以及對周邊人們的影響和人性糾葛，這部發人深省的好戲，同時也是台灣電視劇中少見大尺度電視劇作品，有蔡淑臻與曹晏豪的姊弟戀「車震」激情戲碼，還有莊凱勛的背部裸露畫面，大大增加劇情「看頭」！莊凱勛、曹晏豪、蔡淑臻、夏于喬4位主演受訪時，大聊拍攝「尺度最大」橋段的過程，以及深入探討這部深層刻畫人性的好戲。

▲▼莊凱勛與夏于喬在公視夯劇《噬罪者》中飾演過往戀人。（圖／公視 提供）

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▲莊凱勛與夏于喬在公視夯劇《噬罪者》中飾演過往戀人。（圖／公視 提供）

《噬罪者》劇情描述莊凱勛飾演的更生人，由於殺害高中女生入獄12年，假釋出獄回家後，對媽媽、弟弟所掀起的家庭波瀾，以及對前女友夏于喬的生活所帶來衝擊和變化，對於受傷或犯過錯者該如何學習釋懷，也是劇中探討的課題。莊凱勛近年來演了不少懸疑驚悚的類型電影，為了氣氛需要用力演出，這次演出則極為收斂，他表示先前在電影《候鳥來的季節》裡也演的很收斂，但因近年來自《目擊者》後開啟類型片風潮，在演出上難免要擠眉弄眼，製造驚悚的氛圍，因此這次演出自然寫實劇種，也讓他直呼：「哇，好舒服喔！」，雖然內心戲重，但壓力相對變小。

▲▼ 《噬罪者》第一集 。（圖／翻攝自公視）

▲蔡淑臻和曹晏豪在 《噬罪者》大談姐弟戀，還有激情「車震」戲碼。（圖／翻攝自公視）

蔡淑臻表示與曹晏豪劇中的姐弟戀「車震」激情戲是她的出場戲，原來她飾演嫁給台商的貴婦，而曹晏豪演出的汽車銷售員也有女友，兩人是「偷情」關係，她說：「因為性方面是佔我們關係中很重要的一部分，所以必須要很清楚的呈現，把我們的關係明確告訴大家。」，她也認為性本來就是生活的一部份，是相當自然的存在，只是鮮少有台製戲劇拍的那麼清楚而已，曹晏豪笑稱兩人負責「顧眼睛」的部分，更透露在拍攝前有和蔡淑臻「溝通」，敘述電影《大佛普拉斯》裡一場經典車震戲過程，想作為兩人拍攝參考，沒想到卻讓蔡淑臻萬分驚嚇又害羞，立刻大喊「別再說了」，幸好最後正式上場，兩位專業演員都演出到位。

▲《噬罪者》莊凱勛投靠獄友當起清潔工。（圖／公視提供）

▲莊凱勛在 《噬罪者》飾演出獄更生人，有背部裸露畫面。（圖／公視 提供）

莊凱勛劇裡也有背部裸露畫面，不過他大方表示覺得還好，因為自己在電影《樓下的房客》演出時，正面都全裸過了；而自己極度赤裸的兩場戲，其實也是有原因的：「因為更生人脫離監獄的生活，儘管回到社會上，還是有很多在獄中的習慣，比方說會縮在大澡堂角落洗澡，然後拿水瓢來舀水，這些習慣是隨著集數推演，他才試著站起來用蓮蓬頭洗澡。」，莊凱勛也特別強調，裸露不單只是為了讓觀眾「養眼」，其實都是劇情細節上的需要。

▲《噬罪者》蔡淑臻飾演非典型小三。（圖／公視提供）

▲《噬罪者》蔡淑臻飾演非典型小三。（圖／公視提供）

蔡淑臻表示這次飾演唐娟，是最特別也最非典型的「小三」，老公經商常常不在身邊，又要面對婆婆跟正值叛逆期的繼女，孤寂的模樣反倒讓人產生同情；莊凱勳稱讚她表演很放鬆自然，詮釋出很不一樣的小三，一旁夏于喬也相當認同，直說蔡淑臻的角色精彩又有層次，是自己最想演出的角色，不過夏于喬在戲中也跳脫乖乖女或鄰家女孩的模樣，嘗試演出較為內斂、感情上比較不忠實的角色，也有很多曲折，希望更多導演或製片人能看到她更多的面貌。

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噬罪者, 公視, 莊凱勛, 曹晏豪, 夏于喬, 蔡淑臻, 姐弟戀, 車震, 星光好選喆

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