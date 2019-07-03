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理科太太被求婚竟只收到「這個」先生浪漫超另類「給你最黑的」

星光好選喆 簡立喆

「最專業的電影主播」最早從好萊塢特派記者，一路到新聞主播，再回歸最愛的..

▲全球精彩娛樂獨家報導，請鎖定每個星期一下午兩點首播、星期日晚間八點重播的《星光好選喆》

記者王筱筑主播簡立喆／專訪報導

人氣網紅理科先生與理科太太，兩人在影片中的互動也是粉絲關注的焦點。但其實理柯先生「沒有浪漫細胞」，理科太太在接受《星光好選喆》專訪時抱怨老公沒有「求婚」，只有收到一只神力女超人的戒指。

▲理科太太＆先生出席 Netflix 媒體茶敘 闖入黑鏡腦波實驗室。（圖／記者湯興漢攝）

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▲理科太太＆理科先生出席 Netflix《黑鏡》 腦波實驗室活動，接受專訪大聊求婚過程。（圖／記者湯興漢攝）

在NETFLIX熱播影集舉辦的《黑鏡》「燒腦測驗」當中，理科太太的「浪漫」腦波最活躍，但先生反而相反，「暴力」最活耀、「浪漫」最低點。理科太太就爆料—先生在求婚時竟然送上「神力女超人」的戒指，她笑著說那根本就是一個玩具，而且也沒有甜言蜜語的求婚詞，不過她補充後來還是有真的婚戒，自己也不在意，只要婚姻快樂就好；理科先生則笑稱當時求婚的戒指，是想要代表太太猶如神力女超人般，是啟發他的人。而被問到理科先生對太太曾做過最浪漫的事情，理科太太想了好久才說「美國法律規定不能貼黑色車窗隔熱紙，但是先生怕她會太曬，還是貼了一組法定標準以內最黑的車窗隔熱貼，算是一種『實用的浪漫』。」，平淡中的甜蜜，也相當符合這對理性夫妻檔的性格。

▲▼理科太太＆先生出席出席 Netflix 媒體茶敘 闖入黑鏡腦波實驗室。（圖／記者湯興漢攝）

▲理科太太＆理科先生出席 Netflix《黑鏡》 腦波實驗室活動，接受專訪大聊求婚過程。（圖／記者湯興漢攝）

而《黑鏡》影集自開播以來，每季總引起全球科技粉熱烈討論，顛覆人們對科技發展的傳統觀念，讓觀眾反思科技與人性，就連理科太太和理科先生也都被這部驚世神劇給圈粉，理科太太表示《黑鏡》是在探討更新的科技改變了人與人之間互動的關係，一些人工智慧被拿去濫用甚至引發連鎖效應，用黑色的話題去探討，她也呼籲對科技議題有興趣的觀眾們可以看看，因為裡面所探討到的倫理、底線、人性等各面向問題，都很值得去參考，好比第四季第2集的《方舟天使》談論到媽媽監視女兒，卻能變成一個結局讓人驚訝的故事她很喜歡：「我覺得說故事的能力跟探討事情的深度，身為創造者會很想要學習！」，理科先生則說他看完聯想到經典影集《陰陽魔界》，感到很新鮮有趣。

▲理科先生瘦瘦舊照曝光。（圖／翻攝自理科太太Instagram）

▲理科太太與理科先生感情穩定，專訪爆料理科先生求婚浪漫超另類。（圖／翻攝自理科太太Instagram）

▼全球精彩娛樂獨家報導，請鎖定每個星期一下午兩點首播、星期日晚間八點重播的《星光好選喆》。

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關鍵字

黑鏡, 理科太太, NETFLIX, 影集, 星光好選喆

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