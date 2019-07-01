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鄭爽節目中嗆「你有什麼資格」　魏大勛秒尷尬：為什麼說話這麼傷人？

記者李湘文／綜合報導

藝人鄭爽久違登上綜藝節目，成為《我們長大了》嘉賓群之一，在節目中不改講話直爽的一面，除了大爆自己的戀愛生活，也常吐槽另一位嘉賓魏大勛。最新一集節目中，她依然不斷吐槽魏大勛，在對方給予建議的時候，更直率說「你有什麼資格」，令對方尷尬大呼：「她為什麼說話這麼傷人？」

▲鄭爽嗆「有什麼資格」　魏大勛：為什麼說話這麼傷人？（圖／翻攝自騰訊視頻）

▲鄭爽上《我們長大了》，不斷吐槽魏大勛尷尬。（圖／翻攝自騰訊視頻）

《我們長大了》1日曝光最新預告，鄭爽跟魏大勛坐同一張沙發，被主持人調侃「比上次的距離要再近一些」，她立刻開玩笑回應：「我就說今天有個東西不對勁，原來是跟尷尬的人坐到了一起。」之後每當魏大勛說話，她也總是憋不住笑，調侃：「就覺得你說什麼都很尷尬，也不知道為什麼。」

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▲鄭爽嗆「有什麼資格」　魏大勛：為什麼說話這麼傷人？（圖／翻攝自騰訊視頻）

▲魏大勛面露尷尬。（圖／翻攝自騰訊視頻）

此外，鄭爽在節目中必須選擇，苦惱說「其實我也想選馬天宇的」，立刻被魏大勛建議「堅持妳的選擇」。然而，面對魏大勛的建議，鄭爽馬上就回嗆：「你有什麼資格？」一句話讓魏大勛頓時接不下去，尷尬大笑：「她為什麼說話這麼傷人？」到後來連主持人都大呼「今天爽姐很厲害」。

▲鄭爽嗆「有什麼資格」　魏大勛：為什麼說話這麼傷人？（圖／翻攝自騰訊視頻）

▲鄭爽嗆「有什麼資格」　魏大勛：為什麼說話這麼傷人？（圖／翻攝自騰訊視頻）

▲魏大勛被鄭爽打擊「她為什麼說話這麼傷人」。（圖／翻攝自騰訊視頻）

雖然只是一小段預告，但在網路上搶先曝光後，仍迅速引起網友討論。部分的人批評鄭爽沒禮貌「說話不經過大腦思考嗎」、「讓人不舒服的玩笑不叫玩笑」、「倆人也不熟吧」；但也有人幫忙說話「這剪輯明顯是想挑事」、「綜藝節目需要綜藝效果」、「鄭爽沒啥惡意」，認為詳細互動還是要看完整節目。

▲鄭爽嗆「有什麼資格」　魏大勛：為什麼說話這麼傷人？（圖／翻攝自微博）

▲鄭爽嗆「有什麼資格」　魏大勛：為什麼說話這麼傷人？（圖／翻攝自微博）

▲網友議論鄭爽的言行。（圖／翻攝自微博）

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鄭爽, 魏大勛, 我們長大了

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