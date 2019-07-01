《寄生上流》海報看懂結局！　解答「躺著的人是誰？」紅酒杯暗示生死

▲《寄生上流》上映3天在台開出好票房。（圖／catchplay提供）

記者吳睿慈／綜合報導

南韓影史鉅作《寄生上流》由奉俊昊執導，故事情節充滿黑色幽默，詼諧對比出上流社會與底層階級的生活，結局反轉再反轉，還充斥著恐怖的步調，令觀眾目不轉睛。由於電影裡埋伏著許多暗喻，海報的拍攝手法更是引起好奇，影迷紛紛提問海報底下躺著的人是誰？

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▲《寄生上流》海報暗示結局。（圖／翻攝自韓網）



自電影在韓上映一個月以來，有專業影評分析出幾個特點，這張海報其實可以看出結局走向。第一，海報下方躺著一雙腿，由於上半身沒有露出，因此引起好奇，該雙腿又白又嫩被推測為是女生的腳，加上這部電影裡有2位女生雯光、基婷分別死亡，因此這雙腿象徵「女性的死亡」。

第二，畫報裡社長夫妻分別是男生躺著、女生坐著，若將紅酒解讀為鮮血，那麼女主人手裏拿著紅酒杯，象徵她與血連結在一起，但男主人紅酒杯放在地上，代表他死了，此外，男主人躺在椅子上，與下方躺著的人腿一樣，都是「死亡」的象徵，暗示著在海報裡躺著的人都沒有活下來。

第三，海報裡的人物皆被蓋住，用顯眼的黑色與白色區分出兩個家庭的貧富差距，黑色為底層階級，白色則是上流社會人物。

第四、海報裡的影子，裡面出面的人物或者物品，影子皆是在正下方，除了宋康昊的影子，竟是朝著右方延伸，唯獨他的影子與其他人格格不入，就像在電影尾聲，他最後選擇往某個地方逃跑，象徵著他想掙脫拘束活下去的意志。

▲導演奉俊昊自己也不知道海報下躺著的人是誰。（圖／翻攝自CFP）



事實上，《寄生上流》海報裡的人物排設，激起影迷的強烈好奇心，對此，導演奉俊昊曾正面回答，海報並不是他所設計，「我也不知道躺著的人是誰，還有為何要遮住眼睛。」演員崔宇植出演節目時也被問到同一題，他坦然回答：「我們都不知道是誰。」為電影海報留下謎團，留給觀眾自行解讀海報裡的象徵意義。