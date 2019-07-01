《灼人秘密》拍攝內幕！「夏于喬心機叫聲」吳可熙嚇呆：好樣的，我也有準備

記者洪文／台北報導

吳可熙、夏于喬在新片《灼人秘密》預告中學狗叫、互撕衣服的戲，令人印象深刻。其實這場戲在片中長達13分鐘一鏡到底，導演、演員在拍攝前都須要做足準備，兩人坦言拍攝前都不知道彼此的狗叫聲，吳可熙笑說第一次拍攝聽到夏于喬的狗叫聲嚇到，「哎唷，你怎麼挑這種狗，好樣的，這麼可愛，我也有準備兇猛的，還好不一樣。」

▲吳可熙、夏于喬《灼人秘密》劇照。（圖／岸上影像提供，以下同）



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導演趙德胤透露，廝殺戲在《灼人秘密》片中長達13分鐘半，而且必須一鏡到底，所以拍了整整3天，而且有非常多技術要克服，像是紅色禮服是特別訂製，只有12套，測試時就撕毀了6套，最後一天拍到剩下1套禮服，還要縫合之後才能繼續拍。拍攝場地的紅地毯質料很硬。他也很心疼吳可熙、夏于喬在地毯上廝殺，因此身上受了不少傷。

為了狗叫聲，吳可熙、夏于喬各自在拍攝前上網找影片學狗叫。吳可熙找了比特犬的狗叫聲模仿，「因為這是最兇猛的狗，很多國家禁養。」夏于喬則是搜尋撒嬌的狗聲，「聲音比較高，像馬爾濟斯、博美、吉娃娃那些，比較焦躁、比較討好人，跟我在戲裡面3號比較像，因為我要討好製片人。」吳可熙笑說：「第一次拍攝聽到她的狗叫聲嚇到，哎唷，你怎麼挑這種狗，好樣的，這麼可愛，還好跟你不一樣，反差很大」夏于喬在一旁聽了大笑。

然而兩女廝殺的內容，卻讓《灼人秘密》少了1500萬台幣的資金。導演趙德胤透露，拍攝前有個歐洲投資人看完劇本之後，要求刪掉這段劇情，理由是好萊塢當今風向強調女性團結，然而女女相鬥顯得「政治不正確」，但他拒絕修改，「我們並不是要歌功頌德#MeToo，整個電影是戲劇性去講女演員的世界、創作的痛苦，有一個人光鮮亮麗站在台上，背後到底發生什麼事？所以灼人，讓女明星焦躁不安，一層一層去剝開那個夜晚發生什麼秘密。」

▲導演趙德胤、吳可熙、夏于喬、宋芸樺《灼人秘密》試片會。（圖／岸上影像提供）