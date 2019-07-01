高爾宣臉塗黑打仗哭了！　新歌MV「媽媽入鏡告別」感動催淚

記者盧薇淩／台北報導

嘻哈新人高爾宣將於7月5日於台北Legacy舉辦「洗爾恭聽」演唱會，新歌《old me》以過去踏入樂壇前的灰色低潮期作為靈感，激勵自己處於任何挫折都要保持初衷。而在音樂生涯中，家人成為自己前進的動力，MV也由家人合力完成，由哥哥高爾賢擔任導演編劇，媽媽也參一咖演出。

▲高爾宣拍MV找媽媽入鏡。（圖／陶山音樂）

請繼續往下閱讀...

在各大場子演唱受到粉絲迴響最大的《old me》，講述3年前以團體「高爾夫」出道，在當兵前夕歷經解散、遇到低潮的心境。MV請到哥哥出馬，為他量身設計腳本及拍攝，除了挑戰武戲外，因為得知哥哥戰死沙場選擇要自我了斷，一上鏡頭立刻把高昂的情緒一次發洩，止不住的淚水及激動一次到位，他表示：「其實那一幕我在想，最近消化不完的情緒和隨著成名發生的事情，然後把內心的壓力再放大好幾倍，就真的有想舉槍自盡的感覺！」

▲高爾宣將於5日開演唱會。（圖／陶山音樂）

導演哥哥更在MV安排了一個「粉絲福利大放送」，特別設計了一場高爾宣從戰爭後歸來，在淋浴間洗澡思念親人的戲碼，為了這場淋浴戲高爾宣脫掉上半身衣服，首次在眾目睽睽下洗澡「裸身演出」，他坦言有些壓力，「因為宣傳期沒有時間健身，擔心身材不夠好，不過我一直告訴自己要在每個鏡頭前好好演不要彆扭，心理調適好後也就一次順利拍完！」問他之後如果有機會為藝術犧牲，最大尺度到哪？他笑說：「應該就到肚臍的位置吧！」

▲高爾宣穿著軍裝現身。（圖／陶山音樂）



此外，歌詞中一句「他有個夢想，他媽媽看著他，非常的驕傲」讓哥哥非常感動，特別安排了媽媽入鏡一起演，還把場景直接拉回台中老家。一場兩兄弟因為要上戰場向老母告別，高媽媽內心不捨的自然演技，讓高爾宣兩兄弟在旁都為她驕傲不已，高爾宣說：「媽媽一起演戲覺得很有趣，因為我一直感覺到她給自己的壓力很大，像是哥哥在看影片回放的時候，媽媽因為怕自己沒演好，就會在旁邊一直說『如果演不好我能再演一次！』我覺得她比我們兩個還焦慮，但她臉上還是掛著微笑，覺得很專業！」

▲▼高爾宣裸上半身。（圖／陶山音樂）