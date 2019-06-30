余文樂1歲兒子受傷！　整隻手纏滿紗布…他爆「發生事」：心痛得要命

記者李湘文／綜合報導

港星余文樂和老婆王棠云（Sarah）結婚2年，育有1個剛滿1歲的兒子余初見（Cody），平時非常疼愛小孩，30日卻突然PO出1張傷照，只見寶寶左手全被紗布包起，傷勢似乎有點嚴重，令他心痛不已。

▲余文樂超疼愛1歲兒子。（圖／翻攝自余文樂Instagram）

余文樂不捨透露：「今天發生事的時候，我人在國外，當我知道之後心痛得要命……」他PO出Cody左手包紮後的照片，從上臂到手掌都被紗布包了起來，雖看不出傷勢，仍可知不是小傷，讓無法呆在兒子身邊的余文樂心疼：「希望你盡快好起來，My Cody。」

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▲Cody受傷，讓余文樂很心疼。（圖／翻攝自余文樂Instagram）

看到寶寶受傷，不少網友也驚嚇「怎麼了」、「摔倒嗎」、「被燙到嗎」、「發生什麼事」，紛紛對Cody的傷勢表示擔憂，但同時也安慰余文樂「小孩復原很快，別擔心」、「沒事的，Cody是個強壯的寶寶」、「爸爸媽媽辛苦了」。

▲余文樂1個月前剛替兒子慶生。（圖／翻攝自余文樂Instagram）

余文樂向來疼愛Cody這唯一的兒子，雖然工作需要到處跑，只要有時間就陪著寶寶玩，也經常在網路上分享兒子萌照，只是一直小心擋住正臉，不讓外人看到長相。他1個月前才剛替Cody慶祝1歲生日，未料現在孩子就受了傷，讓粉絲也心疼。