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車銀優、徐康俊、崔振赫、邕聖祐！7月開播新劇歐巴全回來了

Kpop老妹的心聲 米親妞

韓星爆爆寫手，想和大家分享一段關於韓娛、韓星與粉絲的故事。

文／米親妞

7月是怎麼了？如果攤開所有要開播的電視劇，會驚訝所有歐巴都要回來了！車銀優、呂珍九、池晟、徐康俊、崔振赫、邕聖祐、成勛...從青春校園、醫療鬥智、燒腦懸疑，甚至魔鬼的科幻題材都有，完全沒有時間給大家休息啊！快看7月份超狂追劇清單。

7/1《60天，指定倖存者》池珍熙、李俊赫、姜漢娜

▲《60天，指定倖存者》。（圖／翻攝自tvN）

（圖／翻攝自tvN）

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改編自美劇《指定倖存者》，由《金秘書為何那樣》共同導演柳鐘善與《成均館緋聞》金泰姬作家合作打造。講述總統遭恐攻身亡，池珍熙臨危受命成為60天代理總統，揪出政治陰謀與保護家人的故事。

7/6《WATCHER揭密者》韓石圭、徐康俊、金賢珠
接檔在《Voice3》，《WATCHER揭密者》是南韓國內首部內部監察組織的懸疑推理劇，他們專門抓腐敗的警察，由《秘密森林》、《阿爾罕布拉宮的回憶》導演安吉鎬，搭配《傲骨賢妻》韓相雲作家，後者以縝密的人物關係而知名。

▲《WATCHER揭密者》韓石圭、徐康俊。（圖／愛奇藝台灣站提供）

（圖／愛奇藝台灣站提供）

7/10《Level Up玩家拍檔》成勛、韓寶凜
雖然韓寶凜在《阿爾罕布拉宮的回憶》是機車的玄彬前妻，但新劇搭上「羅曼史大王」成勛。成勛飾演萬能的組織調整專家，只要他出手，能將即將走下坡的企業起死回生，遇上在遊戲公司任職第3年的組長韓寶凜，兩人會如何從不對盤展開愛情故事呢？

▲《Level Up玩家拍檔》成勛、韓寶凜。（圖／愛奇藝台灣站提供）

（圖／愛奇藝台灣站提供）

7/13《德魯納酒店》IU（李知恩）、呂珍九
《德魯納酒店》由《主君的太陽》、《花遊記》的編劇洪式姊妹出品，就知道裡面應該又有鬼怪出沒了！IU飾演酒店社長、個性古怪，酒店經理則是呂珍九，圍繞著酒店而無法離去的靈魂，都有哪些故事呢？感覺這部戲的嚇人風格好適合消暑啊～

7/17《Justice魔鬼正義》崔振赫、孫賢周、NANA
振赫歐巴依舊維持著拍完懸疑就會拍喜劇、接著再來拍刑偵劇，本劇改編自同名網路小說，講述崔振赫飾演一個為了復仇而和惡魔做交易的律師，因為一樁女演員連續失蹤案件遇上了 孫賢周，追查途中揪出南韓VVIP階層的各種私下醜陋面貌。

▲《Justice魔鬼正義》崔振赫、孫賢周。（圖／愛奇藝台灣站提供）

（圖／愛奇藝台灣站提供）

7/17《新入史官具海玲》申世景、車銀優
想看車銀優穿古裝的扮相嗎？《新入史官具海玲》是他第一次挑戰史劇，女主角找來大他8歲的申世景，雖然主角是南韓史上第一位女史官具海玲，車銀優飾演崇向自由、母胎單身的戀愛小說家，遇上熱血女主角誕生的唯美愛情故事。

▲《新入史官具海玲》申世景、車銀優。（圖／翻攝自MBC）

（圖／翻攝自MBC）

7/17《Mr.臨時老師》尹鈞相、琴世祿
看起來是發生在校園裡面的故事，但看了預告根本毛骨悚然！在全韓國最優秀的高中，卻發生一起疑問的殺人事件，尹鈞相飾演的律師，潛入學校偽裝成史學老師要查出真相，搭配琴世祿飾演的熱血體育教師，一起聯手找蛛絲馬跡。

7/19《醫生約翰》池晟、李世榮、李奎炯
池晟飾演麻醉痛症醫學系教授，雖然傲慢，面對病患卻能在10秒準確掌握病況。在不明原因下受疼痛的病患，醫生除了找尋原因，本部更是一齣圍繞著安樂死爭議的醫學劇。這也是池晟繼《New Heart 嶄新的心》後睽違11年再度演出醫生角色。

7/22《18歲的瞬間》邕聖祐、金香起
邕聖祐結束男團Wanna One合約後，首次擔綱男主角的電視劇作品，搭配的是《與神同行》在台享有高知名度金香起，光從預告就散發出滿滿的青春氣息，不過這戲也太久才播出了，劇中都還在穿長袖，現在可是大熱天了啊！

7/31《當惡魔呼喚你的名字》鄭敬淏、朴誠雄、李雪、李伊
講述鄭敬淏飾演一位與惡魔簽訂靈魂契約，換來10年青春和成功的人氣作曲家，在契約即將到期，靈魂要被惡魔收走之際，為了解救自己的靈魂而與惡魔約定，會幫助惡魔簽訂3份靈魂契約而引發的故事。（以上取自網路），也是鄭敬淏與朴誠雄繼《火星生活》後再度攜手共演。

米親妞

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