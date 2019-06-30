你有搶到嗎？郭富城加場5分鐘賣光　增加「國語歌曲」演出

記者關韶文／台北報導

睽違七年開唱，即將再度登上小巨蛋舉辦老協珍郭富城《舞林密碼世界巡迴演唱會》再展天王爆衝魅力，30日中午加場開賣，短短五分鐘在次完售，郭富城聽到好消息相當開心！

上一週郭天王特別抽空24小時炫風訪台謝票與公佈加場訊息，而今天郭天王聽到兩場皆完售的好消息也相當開心與感謝，自己絕對是會盡全力地投入於演出之中，用最精彩的演出來回報大家熱烈的支持，期待9月13、14日兩天與大家一同於台北小巨蛋共度中秋佳節。

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▲▼郭富城小巨蛋加場五分鐘完售。（圖／記者湯興漢攝）

加場火速熱賣，郭富城開心表示，「知道今天中午加場開賣演唱會門票，也是五分鐘內售罄，我是很開心和感恩，謝謝歌迷們的火熱支持和等候。我一定把最好和最精彩的演唱會帶給大家，等我回來。」

郭富城《舞林密碼世界巡迴演唱會》2018年11月，由廣州重啟巡演。從廣州到澳門、北京⋯等地持續累積的多場的演出，如今9月13、14日終於也可以在臺北觀賞到這場獨一無二的指標性演唱會。此外，郭富城也透露針對台北站的演出會特別增加國語歌曲的演出，這場集結頂級燈光、音響、舞美設計及精彩演出的超級演唱會，絕對會讓所有觀眾感受極致震撼與精彩。