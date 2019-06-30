王心凌巡演「高清美照」曝光！　放話：2020年唱回台灣

記者關韶文／台北報導

王心凌29日晚間在成都開唱，舉辦《CYNDILOVES2SING愛。心凌》世界巡回演唱會，王心凌在轟隆隆震耳欲隆的雷聲中開場，演唱新專大熱單曲《劈你的雷正在路上》，她像是被巨型手掌懸空抓著，在五米高空中亮相登場，舞者配合歌曲情境手持特製雨傘，迎接她緩緩空降舞台。

▲▼王心凌一連演唱多首經典歌。（圖／天晴娛樂提供）

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一連演唱《彩虹的微笑》、《心電心》、《愛你》等經典舞曲之後，開口問候歌迷，來自台北、北京、上海、哈爾濱、廣州、西安等各城市的歌迷歡聲雷動。她旋即再以自己主演的經典偶像劇主題曲《花的嫁紗》一連串五首情歌讓歌迷如癡如醉。

▲▼王心凌改編許多經典舞曲。（圖／天晴娛樂提供）

演唱會上，王心凌貼心改編《睫毛彎彎》和《愛的天靈靈》成全新的舞曲風格，也選唱上一輪巡演不同的幾首經典，包括在被跳舞機遊戲選為神曲的《水仙》和《飄飄》，都是為了滿足歌迷期待。

▲▼王心凌巡演成都起跑。（圖／天晴娛樂提供）

除了向來擅長的甜蜜舞曲和感人情歌之外，王心凌特地和樂手合作過去不曾在演唱會上表演的Unplugged 橋段，她隨興的坐在舞台陳設中，演唱《在青春迷失的咖啡館》、《不哭》等成名好歌，同時也挑選了歌迷票選想要聽到，她自己很久沒唱的《羽毛》，讓現場歌迷又驚又喜。

▲王心凌在高空中開場。（圖／天晴娛樂提供）

首場在成都起跑，接著七月即將在上海開唱，之後武漢，長沙等各地城市接力進行，預計在2020年唱回台灣，跨越一年的演唱會行程，各地歌迷粉絲都可以看到她，讓她開心表示，「今年真是自己的寵粉年。」此次演唱會也是心淩要送給陪伴了她十六年的歌迷的一份禮物，她覺得她有一個使命，就是能讓自己的歌，帶給別人幸福快樂的感覺。相信在今晚的演出裡，粉絲都能收到這份誠意滿滿的禮物，感受到心淩對大家的寵愛。