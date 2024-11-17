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吳克群悲痛發聲！爺爺腦溢血去世「享耆壽96歲」　曾任高雄市議員

記者吳睿慈／台北報導

歌手吳克群17日驚傳爺爺去世，他在IG沈痛哀悼：「爺爺，你是善良偉大正直的人，我會努力接近。」經紀人證實，他的爺爺腦溢血去世，享耆壽96歲。只是他的「政三代」身份因此曝光，爺爺曾任高雄市議長，他與爺爺感情深厚，據悉，年初參與《2024超級巨星紅白藝能大賞》就是為了爺爺。

▲▼ 吳克群悲痛發聲，爺爺腦溢血去世，享耆壽96歲。（圖／翻攝自吳克群IG）

▲▼吳克群悲痛發聲，爺爺腦溢血去世，享耆壽96歲。（圖／翻攝自吳克群IG）

▲▼ 吳克群悲痛發聲！爺爺腦溢血去世「享耆壽96歲」　曾任高雄市議員。（圖／翻攝自吳克群IG）

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吳克群的爺爺吳鐘靈曾是高雄市議長，他從事音樂事業，為了獲得爺爺的肯定，多年來在音樂事業上努力打拼，據了解，他近年多在中國發展事業，年初突然返台參加《2024超級巨星紅白藝能大賞》，砸資百萬打造水中舞台，就是想讓爺爺看到他的表演。

只是吳克群17日突在IG哀痛發文「爺爺，你是善良偉大正直的人，我會努力接近。」經紀人證實爺爺腦溢血去世，享耆壽96歲，「爺爺也是他的偶像，雖然是政治人物又是議長，一生很正直，教導子孫無論做任何事情都要對得起自己」，吳克群學習爺爺的精神，有能力就致力於幫助人。

▲▼ 吳克群爺爺吳鐘靈腦溢血去世「享耆壽96歲」　曾任高雄市議員。（圖／翻攝自國家文化記憶庫）

▲吳克群爺爺吳鐘靈腦曾任高雄市議員，是他一生的偶像。（圖／翻攝自國家文化記憶庫）

經紀人坦言，爺爺其實已在2年前中風，當時家人已經有心理準備，「這一生很圓滿很感恩，腦溢血過世，沒有什麼痛苦就離開」。事實上，爺爺本來不贊成他走演藝圈，為了獲得爺爺的肯定，吳克群努力很久，經紀人感性表示「他（吳克群）也做到了，認同他的音樂事業，才漸漸讓爺爺」。

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